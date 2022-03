Doniella Davy, maquilladora de “Euphoria”, lanzará su propia marca

El maquillaje de las series no es algo que comúnmente genera impacto en las tendencias en la vida real. Sin embargo, la creatividad de Doniella Davy fue parte del éxito de la serie “Euphoria”, lanzada en junio del 2019 por la cadena HBO.

Maquillaje de Euphoria hecho por Doniella Davy. Foto: HBO

El maquillaje de “Euphoria”

Lo que más predomina entre el maquillaje de la serie son los estampados gráficos que enmarcan la mirada, lágrimas de glitter y diamantes de imitación alrededor de los ojos o los delineados, algo que se pudo ver en los desfiles de alta costura de Schiaparelli, Fendi y Swarovski.

El fanatismo por el maquillaje y peinados de “Euphoria” se disparó desde el día de lanzamiento de la segunda temporada, el 10 de enero del 2022. De hecho, para la generación Z, los make up looks se han convertido en un verdadero medio de expresión con el que crear y dejar volar la imaginación para ser uno mismo. Esto llevó a la maquilladora a lanzar su propia línea, la cual aún no tiene un nombre oficial.

El maquillaje que creó Doniella Davy para la serie "Euphoria" sirve de ejemplo de expresión para la generación Z. Foto: HBO

¿Quién es Doniella Davy?

Doniella Davy es la maquilladora oficial de la serie “Euphoria”. Sus creaciones ultra creativas estudiadas al milímetro fueron las que hicieron que, en parte, la serie ganara la popularidad que tiene hoy en día. Estas se hicieron tan reconocidas e icónicas que en el 2021 le valió un premio Emmy.

Actualmente, ella ya cuenta con una línea de calcomanías faciales que se pueden encontrar en su página web oficial donnidavy.com.