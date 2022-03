Karla Tarazona revela que la vetaron de América TV tras romance de Christian y ‘Chabelita’

El jueves 24 de marzo, Karla Tarazona perdonó en vivo a Isabel Acevedo por haber iniciado un romance con Christian Domínguez. Un día después de aquel suceso, la conductora asistió al set de “Amor y fuego” y señaló que en su momento la infidelidad de su expareja con la bailarina fue apañada por Gisela Valcárcel y Ethel Pozo. Además, confirmó que al poco tiempo fue vetada de América TV.

Karla Tarazona confirma que la vetaron de América TV

La presentadora de “D’mañana” refirió que nunca volvió a pisar las instalaciones de América TV y que, afortunadamente, otros canales le abrieron las puertas en reiteradas ocasiones.

“Hasta el día de hoy me pregunto el porqué (la vetaron). Gracias a Dios no necesité de ir a ese canal. Siempre tuve mis trabajos por otros lados, pero efectivamente fueron muchos años en los que yo no pisé ese canal”, relató.

¿Por qué la vetaron de América TV?

Karla Tarazona explicó que América TV la habría vetado porque el 2017 reveló un audio en el que la producción de Gisela Valcárcel aseguraba que Christian Domínguez, quien ya tenía una relación con Isabel Acevedo, ganaría el versus contra Lucas Piró en “El gran show”.

“Creo imaginar por qué. Cuando estábamos en el otro canal y yo llegué y te conté que tenía un audio en el que le habían dicho ‘ven que vas a ganar’, y ese audio lo pusiste en vivo… —La Farisela te puso la cruz exacto, añadió rápidamente Peluchín’—. Exacto. Lo más probable es que de acá en adelante siga sin entrar ahí también”, acotó.

Christian Domínguez le agradeció a Karla Tarazona por el apoyo que le ha brindado estos años. Foto: Composición LR / América TV / Instagram.

El perdón a Isabel Acevedo

Karla Tarazona aceptó las disculpas públicas de Isabel Acevedo, quien se mostró arrepentida por cómo empezó su relación con Christian Domínguez, y le deseó lo mejor a la bailarina.

“Errar es humano, todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida… Yo también voy a dar por terminado todo esto. No he declarado a nadie porque no pienso meterme en un pleito de dos personas. Solo (quiero) decirle a Isabel que las disculpas públicas son aceptadas”, manifestó.