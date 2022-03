Karla Tarazona perdona a Isabel Acevedo por romance con Christian Domínguez: “Errar es humano”

Karla Tarazona ha decidió olvidar por completo sus diferencias con Isabel Acevedo. Tras seis años de polémicas discusiones, la conductora de “D’Mañana” perdonó a la bailarina por haber iniciado un romance con Christian Domínguez cuando ella y el cantante aún mantenían una relación sentimental. Este inesperado encuentro telefónico ocurrió el miércoles 24 de marzo en plena transmisión de “Amor y fuego”.

La popular ‘Chabelita’ asistió al programa de Willax TV para responderle al líder de Gran Orquesta Internacional, quien afirmó que terminaron porque esta le dio a elegir entre ella y su hijo con Karla.

Karla Tarazona acepta disculpas de Isabel Acevedo

Luego de que Isabel Acevedo se mostrara arrepentida y le pidiera disculpas públicas a Karla Tarazona por la forma en que inició su historia de amor con el cumbiambero, Karla Tarazona llamó al programa de Rodrigo González y la perdonó en vivo.

“Errar es humano, todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida. Ahora tengo una familia constituida, un esposo maravilloso que me apoya siempre, mis hijos... yo también voy a dar por terminado todo esto. No he declarado a nadie porque no pienso meterme en un pleito de dos personas. Solo decirle a Isabel que las disculpas públicas son aceptadas”, manifestó.

Le desea lo mejor a Isabel Acevedo y Christian Domínguez

Finalmente, Karla Tarazona aseguró que a pesar de todo lo ocurrido le desea lo mejor tanto a Isabel Acevedo como a Christian Domínguez en los caminos que emprendan.

“Yo quiero que entiendan algo... quizás todo este tiempo no fue el tema de ‘me quitó o no me quitó’; a mí lo que siempre me dolió fue cómo se dieron las cosas, yo no me porté de mala forma con ella... yo siempre dije que ‘por qué no decir la verdad’. Creo que, al final, hoy todo está más que claro... La vida continúa y yo deseo de corazón que todos seamos felices dentro de la vida que cada uno tiene”