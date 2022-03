Janet Barboza se refirió a Anthony y Melissa: “Es momento de hacer las cosas bien”

Durante el programa del 25 de marzo de “América hoy”, Janet Barboza aprovechó la oportunidad y habló sobre la polémica relación de Anthony Aranda y Melissa Paredes. La conductora señaló que llegará el momento en el que el bailarín y la modelo tendrán que pedir disculpas públicas por el ampay que protagonizaron.

En medio del escándalo de Christian Domínguez e Isabel Acevedo, la popular ‘Rulitos’ usó de ejemplo el caso del cantante, quien se disculpó en vivo con Karla Tarazona por las faltas que cometió en el pasado. De esta forma, comentó que la pareja podría hacer lo mismo y pedir perdón por lo que hicieron.

“Luego de ver la parte del ‘Activador’ y Melissa, yo me pregunto si llegará el día y hagan lo propio y pidan perdón, porque corresponde, ya que cuando se daña, se tiene que pedir perdón, y ya es momento de empezar a hacer las cosas bien ”, indicó la presentadora.

Janet Barboza no apoya ni a Christian Domínguez ni a ‘Chabelita’

Janet Barboza opinó sobre el enfrentamiento mediático que están teniendo Christian Domínguez e Isabel Acevedo luego de unas revelaciones sobre su relación. La conocida ‘Retoquitos’ señaló que no apoya ninguna de las dos partes y que siempre será crítica respecto al conflicto.

“La verdad es que no me solidarizo con ninguno y se han hecho las preguntas que se tenían que hacer, como en todos los casos. Entonces, seguramente la diferencia que van a encontrar en otras situaciones es que el caso de Christian pasó hace tres años. No es un caso reciente, pero se hicieron las preguntas que se tendrían que haber hecho en cualquier situación”, comentó para El Popular.

Janet Barboza no tiene a un 'favorito' en la discusión entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo. Foto: Composición El Popular/ América TV

Christian Domínguez se disculpa con Karla Tarazona

El protagonista de “Mi amor, el wachimán” se mostró arrepentido por todo lo que ha salido a la luz tras las declaraciones de Isabel Acevedo y ofreció, nuevamente, disculpas a Karla Tarazona, con quien mantenía una relación cuando inició su romance con ‘Chabelita’. Asimismo, dijo estar feliz por ella y que merece todo lo bueno que le está pasando.