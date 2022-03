Janet Barboza a Christian Domínguez: “Quien se meta con uno, se mete conmigo”

¡No tolera nada! Janet Barboza fue muy tajante al referirse al cantante Christian Domínguez y advertirle que no está dispuesta a aceptar que alguno de los que están trabajando con ella en el programa “América hoy” hable mal o de más sobre lo que se contaron mientras estaban compartiendo en horas laborales.

Esto debido a que la conductora Ethel Pozo había querido hacer un pacto amical que incluía el siguiente juramento: “Prometamos algo, prometen ustedes que nunca ninguno va a hablar mal del otro en ningún otro canal”, expresó, a lo que Edson Dávila respondió: “No, no podemos prometer eso, es contenido. La señora Janet ha vivido años de eso, que va a comer si no lo hace”.

Ante ello, ‘Giselo’ bromeó con el tema insinuando que no podía darse dicho acuerdo porque la expareja de Nilver Huarac vivió por muchos años hablando de los demás. Es por eso que la también influencer Janet Barboza señaló: “Yo creo que Christian ya no es colaborador, ya es elenco [...] Solo digo una cosa, quien se meta con uno de ‘América Hoy’, se mete con todos, sobre todo conmigo”.

Janet Barboza habló de Christian Domínguez e Isabel Acevedo

La presentadora Janet Barboza no dudó en volver a opinar sobre las peleas mediáticas que se han dado entre el artista Christian Domínguez y la empresaria Isabel Acevedo.

Janet Barboza no tiene a un 'favorito' en la discusión entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo. Foto: Composición El Popular/ América TV

En ese sentido, afirmó: “La verdad es que no me solidarizo con ninguno y se han hecho las preguntas que se tenían que hacer, como en todos los casos. Entonces, seguramente la diferencia que van a encontrar en otras situaciones es que el caso de Christian pasó hace tres años. No es un caso reciente, pero se hicieron las preguntas que se tendrían que haber hecho en cualquier situación”.

Ricardo Rondón molesto por la ausencia de Christian Domínguez en EBDT

El cantante Christian Domínguez debió presentarse en el set de “En boca de todos” para dar más detalles de sus diferencias notariales con la bailarina Isabel Acevedo, pero sorprendió a todos al no asistir.

El presentador Ricardo Rondón se mostró muy fastidiado y manifestó sobre el desplante: “Por engreimientos de terceros, no viene Christian Domínguez”.