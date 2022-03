Greyvi, la cantante centroamericana que quiere derribar estereotipos en el género urbano

El crecimiento del género urbano ha dado paso a que muchas artistas femeninas puedan darse a conocer e incluso convertirse en referentes de este ritmo a pesar de la notoria prevalencia masculina. Una de ellas es Greyvi, joven cantante que nació en Guatemala y que ahora planea conquistar nuevos públicos en el Perú y otros lugares de Latinoamérica.

La intérprete de 19 años llegó al país para presentar su último tema llamado “La vuelta”, bajo el sello GL Records Production y Cerro Music Group, con la que promete demostrar por qué es conocida como ‘La chica del flow’.

La prometedora artista latina conversó con La República, habló sobre su primera vez en el Perú, sus referentes musicales y también reflexionó sobre la dificultad que tienen las cantante mujeres cuando desean ingresar al competitivo mundo de la música y el género urbano.

Sobre su último tema

- Háblame del proyecto que estás presentando

He venido a promocionar mi tema “La vuelta”. Se hizo por allá en Guatemala, por cinco productores colombianos e hicimos seis temas. La canción habla de los hombres que nos quieren ver la cara a nosotras las mujeres, pero se les cae ‘la vuelta’.

- El concepto de la canción gira en torno a un chico que pretende conquistar con lujos y detalles, ¿en algún momento de tu vida alguien te ha tratado de conquistar así?

Muchos, pero es al revés porque nunca dejo que lleguen a hacer nada. Me parece que en la actualidad es habitual que los hombres engañen a las mujeres y viceversa. Yo no estoy enfocada en estar buscando a alguien, yo pienso en mi carrera y no necesito más amor que el de mis padres y mis fans.

‘La chica del flow’

- Te llaman ‘La chica del flow’, debe ser porque tienen un estilo muy singular. ¿Cómo definirías este estilo?

Tenía una presentación en una televisora y 5 minutos antes el conductor me presentó como ‘La chica del flow’. Yo me quedé con la anécdota y le pregunté por qué me nombró así, me dijo que el apodo me lo colocó el público porque conocían mi vibra, mis outfits y mi estilo.

- ¿Cómo definirías ese estilo en el ámbito musical?

Estoy regida por el pop urbano, pero muero por hacer una canción regional, hacer un mix raro. Mis referentes al inicio fueron Daddy Yankee, Becky G y ahora han salidos nuevas cantante como Nathy Peluso, Nicki Nicole, que tienen un mensaje más de empoderamiento femenino y eso es algo de lo quiero aprender. En general, creo que soy una mezcla de música extraña.

- Naciste en Honduras pero te criaste en Guatemala, ¿cómo estos países han influenciado en tu estilo y en tu música?

Tanto en Honduras como Guatemala no hay tantos cantantes de música regional, todo es reggaetón y pop. Pero se escucha la música banda que llega de México y es como absorber ese país alterno. Ha sido bonito experimentar porque es un país grande, me gustaría conocer gente ahí.

- Tu carrera es muy reconocida en diversas partes de Centroamérica, pero ¿cómo pretendes conquistar a los sudamericanos?

Principalmente con mi originalidad, con cómo me desenvuelvo en los escenarios, como bailo, como me presento y, claro, con mi música. Yo tengo mi propia esencia, ya que si eres original y tienes una marca, la gente te reconoce y te sigue.

La difícil industria musical

- ¿Qué sabes de la industria musical peruana? ¿Colaborarías con algún artista?

Siéndote sincera no he escuchado a algún cantante peruano, pero sí podría investigarlos y tal vez nos conocemos. Podría colaborar, no me limito a nada, que venga todo a bien y que se pueda salir de la mejor manera y absorber de ambos lados nuestros estilos.

- ¿Consideras que es más difícil para una artista femenina triunfar en el género urbano en comparación de un cantante masculino?

Es mutuo, pero es cierto que a veces es muy difícil que una mujer entre al ámbito artístico de manera fácil. Las mujeres son blanco de estereotipos, las juzgan por todo. Pero creo que los únicos límites nos lo colocamos nosotras. Aunque a veces con pasión y dedicación lo puedes lograr, muchas otras no lo pueden hacer así. Las mujeres siempre tienen que hacer algo para poder llegar a donde están, es muy lamentable pero lo sabemos los que estamos en la industria.

- Así como tienes fans, también debes tener detractores. ¿Cómo lidias con las críticas a tu trabajo?

Sobre los haters, depende de ti si lo quieres absorber. Yo no vivo de la opinión de la gente, me da igual si canto bien o si soy fea o si no bailo bien porque yo estoy trabajando y es mi problema. Lo malo es que la gente te interpreta sin conocer y de ahí se lleva la sorpresa de que eres sincera, humilde. Yo soy así, te hablo igual frente a cámaras y fuera. En cuanto a las críticas, no absorbo ese contenido, lo dejo ahí porque es un aprendizaje porque después te consumes en esa tristeza y negatividad.

Greyvi, la cantante centroamericana que quiere derribar estereotipos en el género urbano. Foto: difusión prensa Greyvi

Sus planes a futuro

- ¿Cuál es el siguiente paso en tu carrera musical?

Estoy enfocada en terminar mis estudios de universidad para tener un respaldo profesional. Segundo, poder llegar a todos los rincones del mundo con mi música y tercero, hacer sentir a mis papás orgullosos. Invertir en una carrera musical es muy costoso y espero que ellos puedan ver los resultados y sentirse bien porque lo que hicieron ahora se está volviendo realidad.

- ¿Sientes que eres un referente para las nuevas generaciones?

Es algo que no puedes explicar, porque es bonito ser admirado. Aunque yo todavía no soy nada, recién estoy creciendo pero que te busquen para fotos y que te halaguen es bonito. Ahí puedes ver que todo lo que has trabajado ahora se está reflejando. Se siente especial, soy muy afortunada.

- ¿Qué le dirías a aquellos peruanos que aún no te conocen o no han escuchado tu música?

Que estoy feliz de estar acá por primera vez y quisiera que sepan que soy una chica multifacética, que me acompañen en esta aventura. También los invito a que escuchen mi tema “La vuelta” y que me sigan en todos mis éxitos.