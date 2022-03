Erick Osores visita a Ethel y Yaco: “Me gusta comer bien, pero la cocina no es lo mío”

Erick Osores demostrará sus dotes culinarios este domingo 27 de marzo en el programa “En esta cocina... Mando yo”, junto a doña María Julia Flores, mamá de Yoshimar Yotún. De ese modo, el periodista deportivo contó cómo fue esta experiencia en el espacio de América TV.

“Lo que pasa es que yo hago bien lo que me apasiona, y me pasa lo contrario con aquello que no conozco, que no disfruto. En la cocina soy un completo extraño, es un mundo que no conozco, por eso me sentí un perfecto inútil. Me gusta comer bien, pero no me gusta formar parte de la preparación, no la entiendo, no la disfruto. La cocina no es lo mío ”, mencionó para GV Producciones.

¿Cómo se sintió Erick Osores compitiendo con la mamá de Yotún?

Durante el programa, Erick Osores tuvo que ser guiado por la madre del seleccionado peruano.

“La señora María Julia es brava, es una ganadora, para ella no hay victoria a medias, es todo o nada. La mamita de Yotún es muy simpática, pero tiene un carácter fuerte, ella es más exigente que (Ricardo) Gareca. Su forma de ser es mandona, así que ya sé porque Yotún ha salido adelante. La mamá ha sido, evidentemente, su propia directora técnica y lo ha tenido siempre al límite, ella ha sacado lo mejor de él, y yo espero que saque lo mejor de mí”, contó.

Erick Osores y la madre de Yoshimar Yotún Foto: GV Producciones

Erick Osores indignado con el resultado del Perú vs. Uruguay

“No lo puedo creer, lo que ha pasado ayer ha sido insólito. Ahora lo que nos queda es continuar, aún nos falta un partido, la fortaleza de Perú es que es un equipo y eso lo hace muy respetable y competitivo. Es un equipo pequeño, humilde, pero, a fin de cuentas, es un equipo”, sostuvo.