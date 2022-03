Doja Cat: ¿quién es y por qué causó indignación en sus fans de Paraguay?

Doja Cat, reconocida rapera norteamericana, ha vuelto a causar furor en redes sociales, pero esta vez no por motivos positivos, sino por quejas y fastidio de parte de sus fans en Paraguay a raíz de su comportamiento y decisiones perjudiciales para el concierto que tendría en dicho país.

¿Quién es Doja Cat?

Doja Cat proviene de una familia de artistas. Es rapera, compositora y productora estadounidense. Nació en 1995 en los Ángeles, Estados Unidos. En el 2014 firmó con RCA Records y desde entonces no ha parado de escalar dentro de esta industria, logrando un crecimiento importante desde el 2019. Algunos de sus éxitos son: “Boss bitch”, “Say so”, “Get into it” y “Kiss me more”.

Doja Cat también será presentadora de la gala. Foto: Sony Music

¿Por qué Doja Cat causó indignación en Paraguay?

Según su fanaticada, Doja Cat tuvo una actitud soberbia desde que llegó a Paraguay y generó que los cibernautas de dicho país se molestaran con ella por tomar la decisión de cancelar una de sus presentaciones programadas y lanzar comentarios poco humildes en redes sociales.

La rapera norteamericana canceló su concierto en Paraguay, lo que incomodó a sus seguidores. La rapera subió publicaciones a su cuenta oficial de Twitter en las que explicaba el porqué de la cancelación. “Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta del hotel esperando por mí. Supérenlo”, “No había ni siquiera uno (con respecto a los fanáticos)” y “Hablen m***”, estos textos fueron los que enfurecieron más a los fans.

Doja Cat recibe el rechazo del público paraguayo. Conoce todos los detalles en esta nota. Foto: composición GLR/ Twitter Jenni Lopez

Las críticas en la plataforma de Twitter comenzaron desde el momento en que su público la esperó en el hotel en el que se hospedaba a pesar de que las condiciones climáticas eran adversas. Tanto fue su malestar que incluso se hizo viral la imagen de un usuario que publicó una foto de Doja Cat con el título “Enemigo público #1 de Paraguay”.