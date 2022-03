Christian Domínguez sobre disculpas de ‘Chabelita’ a Karla Tarazona: “Que a cada una le vaya bien”

Christian Domínguez se pronunció sobre las disculpas públicas que se dio entre sus exparejas, Isabel Acevedo y Karla Tarazona, luego de que estuvieran enviándose indirectas por años, debido a la infidelidad que hubo cuando la bailarina y el cantante comenzaron como enamorados.

Es por ello que el artista fue consultado por La República a la salida de su trabajo en “América hoy” sobre su opinión y aclaró: “Me encanta. Me encanta todo. Ya todo se ha dicho y espero que a partir de ahora todo esté mejor en todo aspecto”.

Por otro lado, Christian Domínguez afirmó que las cartas notariales se van a manejar con los abogados de él y la empresaria Isabel Acevedo. Por ello, prefiere mantener la información con perfil bajo. Por último, le envió un mensaje a la danzante y Karla Tarazona: “Como bien dijo Karla, que a cada una le vaya bien en su vida personal”.

Janet Barboza advirtió a Christian Domínguez

En el set de “América hoy”, los conductores estuvieron hablando sobre hacer prevalecer su confianza y, a pesar de no estar en el mismo programa, no hablar mal de sus compañeros en otros canales. No obstante, hubo un personaje que fue muy tajante con la idea.

Es por ello que la presentadora Janet Barboza le puso las cosas claras a Christian Domínguez: “Yo creo que Christian ya no es colaborador, ya es elenco [...] Solo digo una cosa, quien se meta con uno de ‘América Hoy’, se mete con todos, sobre todo, conmigo”.

Pamela Franco se molestó con Christian Domínguez

La influencer Pamela Franco no está dispuesta a molestar la tranquilidad de su familia por ningún motivo, aunque sea su pareja Christian Domínguez sea quien exponga a su entorno cercano a dichos dimes y diretes.

Es por ello que no dudó en sincerarse y dejarle las cosas claras, por ello, el líder de la Gran orquesta internacional aseveró: “No hemos peleado ni nada por el estilo. Ella sí está incómoda y molesta porque me dijo ‘te lo dije’. Tengo que pedirle perdón por ensuciar su felicidad con mi pasado. Ella me dijo: ‘Allí está nuestra bebé, ella no tiene por qué arrastrar (su pasado)’. Yo le dije que tenía razón”.