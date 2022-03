¿Quién es Vladimir Alexander, el nuevo novio de Briyit Palomino?

La nueva revelación de la cumbia, Briyit Palomino, abrió las puertas de su corazón y ahora se luce más enamorada que nunca junto con el modelo Vladimir Alexander. Recientemente fueron invitados al programa “En boca de todos” para presentarse oficialmente como una pareja y encantaron a los conductores por su complicidad.

En esta nota te contaremos un poco más sobre el nuevo romance de la ‘Vampiresa de la Cumbia’, quien se inició en el mundo artístico a los diez años y formó parte de varias agrupaciones, como el grupo Karisma de Juliaca.

¿Quién es Vladimir Alexander?

Con tan solo 21 años, Vladimir Alexander ha logrado darse a conocer en el mundo de la farándula local. Aparte de ser la pareja actual de la cantante Briyit Palomino, también es un modelo profesional y ha logrado ganar el Miss Teen International 2020.

Otra de sus pasiones es el baile, por lo que ahora es el coreógrafo del grupo de la cumbiambera; en esa misma línea, ha formado parte de secuencias musicales en el programa “En boca de todos”, como al apoyar al cantante Ricky Trevitazo cuando interpretó a John Travolta en la película Grease.

Asimismo, fue en la misma casa televisora donde reveló cómo nació su historia de amor con la intérprete de “El conchudo”. “Hace más de tres meses viajamos a Bolivia (en una gira). Y me empezó a llamar la atención. Es simpática y, bueno, de ahí nació algo bonito”, comentó a Ricardo Rondón. “Poco a poco, fue muy paciente hasta que en esa gira me dijo para ser pareja, y hace dos meses ya tenemos una relación”, agregó Briyit.

Si bien recién comienza su relación, pronto cumplirán tres meses como pareja, y dejan denotar el cariño incondicional y la confianza que se tienen al trabajar juntos. En otra parte de la entrevista realizada el 28 de febrero, Vladimir dijo que lo que más le gusta de Briyit es “su forma de reírse”. La artista también reveló ser celosa: “Las chicas se vuelven locas cuando lo ven. Yo me pongo celosa”.

Vladimir Alexander también es estudiante de Comunicaciones y se mantiene activo en sus redes sociales, con TikTok como su favorita. En esta mantiene 13.000 seguidores y muestra sus trabajos como animador en diferentes shows e incluso ha realizado colaboraciones con artistas, como Brenda Carvalho.

Briyit Palomino se muestra segura de su relación con Vladimir Alexander

En una reciente entrevista, Briyit Palomino, quien es fan del rock gótico, dio más detalles sobre su relación con el bailarín de 21 años. “La verdad, no quería saber nada del amor, porque, después de lo que viví al saber que mi expareja nunca me amó y solo estuvo conmigo por interés, tenía miedo a abrir las puertas de mi corazón, pero aquí estoy feliz con Vladimir; con él he vuelto a creer en el amor”, reveló.

Briyit Palomino y Vladimir Alexander se presentaron en el set de En boca de todos. Foto: captura América TV

Como se recuerda, Gino Maynos Félix, expareja de la cantante, fue denunciado por la misma en junio del 2021 por haberse quedado con S/ 130.000 de la artista y un camión valorizado en S/ 40.000; a raíz de este suceso, Briyit Palomino reveló haberse encontrado en la quiebra.

Sin embargo, ahora asegura que el modelo y bailarín Vladimir Alexander sí la quiere genuinamente. “(¿Vladimir es lo opuesto a tu ex?) Sí, se preocupa por mí, me quiere, no como el anterior, que estaba viendo el dinero”, añadió la exparticipante de “El artista del año” para Trome.