Andrés Wiese y Janick Maceta se van juntos de viaje a Tailandia: así lo demuestran

Andrés Wiese y Janick Maceta aumentan los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos. El actor de “Al fondo hay sitio” y la ex Miss Perú se fueron juntos de viaje a Bangkok, en Tailandia, así lo dieron a conocer a través de las redes sociales. Los jóvenes compartieron imágenes de su estadía en el país asiático.

Al llegar a Tailandia, el actor de “Junta de vecinos” reveló que tuvieron un problema en el aeropuerto, pues no le devolvieron sus pertenencias. “Fueron 31 horas de estar volando y llegamos a Bangkok, y las maletas no llegaron, no hay maletas”, dijo.

Mientras que la ex reina de belleza colocó una foto con el rostro cansado y escribió: “31 horas después”. Luego, ambos dieron a conocer que ya les habían entregado sus equipajes.

¿Cómo lo pasan Andrés Wiese y Janick Maceta en Tailandia?

En sus historias de Instagram, Janick Maceta difundió un video desde un lugar turístico de Bangkok, donde había piezas de arte de la cultura del país. Por su parte, Andrés Wiese también compartió las mismas imágenes. Todo indica que se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones.

¿Qué dijeron Andrés Wiese y Janick Maceta sobre su presunto romance?

Hasta el momento, el actor y la modelo peruana no han hecho pública su supuesta relación amorosa. Sin embargo, no lo han descartado cuando se les ha entrevistado.

“Ahorita estoy a punto de entrar al programa nuevamente, agradezco mucho tu llamada, pero no puedo hablar contigo, lo siento”, fue lo que dijo Janick Maceta al ser consultada por su vínculo con Andrés Wiese en un informe de “Amor y fuego”.

Este no es el primer viaje que realizan juntos. Ellos han sido captados en varias ocasiones, una de ellas sucedió en las playas de Paracas y para el Día de San Valentín.