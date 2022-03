La vez que William Luna se desnudó por cumplir su apuesta si Perú iba al Mundial

En 2017, William Luna hizo una curiosa promesa en redes sociales si es que Perú lograba clasificar al Mundial Rusia 2018, ya que tenía dudas en el cuadro nacional. Sin embargo, el cantante se vio obligado a cumplir con su anuncio luego de que la bicolor pasara a zona de repechaje y se enfrentara contra la selección de Nueva Zelanda, cuyo resultado final fue un 2-0.

El sueño de los peruanos de ver a la selección en un Mundial después de 36 años fue una realidad cuando el arbitro finalizó el encuentro entre la escuadra peruana y la neozelandesa. Tras ello, muchos aficionados procedieron a cumplir con sus promesas, mientras que los cibernautas acudieron a las redes sociales para exigirle al compositor de música andina que cumpla con su palabra.

En esta nota, te contamos qué pasó con el intérprete de “Niñachay”, quien contó en su cuenta de Facebook por qué decidió hacer esa promesa si Perú clasificaba al Mundial 2018.

William Luna hizo prometió públicamente cantar desnudo en redes sociales. Foto: William Luna/Facebook.

¿Qué prometió William Luna?

El compromiso del cantante local lo hizo público en sus redes sociales, luego de que revelara haber perdido la fe en la bicolor. Por esta razón, expresó estar dispuesto a cantar desnudo en Facebook si Perú triunfaba ante Nueva Zelanda.

William Luna aseguró cumplirá con su palabra de cantar desnudo. Foto: William Luna/Facebook.

“Pido perdón a mi selección y a toda mi patria, el Perú, por haber perdido la fe por mi equipo. Hoy aprendí que jamás debemos de dejar de creer en nosotros mismos. Y prometo cantar calato. Sí, clasificamos al Mundial. Atte. William Luna”, escribió.

Cantante cumplió con su promesa

Tras las anotaciones de Jefferson ‘La foquita’ Farfán y de Christian Ramos, los cibernautas pidieron al artista cumplir con su palabra. Al siguiente día, el cantante acaparó todas las portadas al desnudarse durante una transmisión en vivo y entonar el tema “Niñachay”; sin embargo, el video fue eliminado de la plataforma.

“Si no me quieren ver calato, mejor para mí; sin embargo, me siento muy feliz. Como todo peruano, si alguna vez me puse fuerte con la selección es porque también me duelen las derrotas y allá aquellas personas hirientes que me dicen ‘oportunista’. Dios conoce mi corazón y punto”, escribió.

William Luna se arrepintió de cantar desnudo en redes sociales

Mediante una entrevista con Mónica Cabrejos en un programa radial, el compositor peruano contó estar muy arrepentido de haber cumplido su promesa e incluso reveló qué lo llevó a no retroceder con su ofrecimiento.

“Fue un atrevimiento. Ahora que lo pienso bien hice una tontería, no es mi estilo. Lo que pasa es que fui empujado por las redes sociales (...) yo no culpo nadie, es mi culpa, realmente, porque me dejé llevar por personas que no sé quiénes son. (...) Confieso que sí (está arrepentido) porque siempre he tratado de mantener un perfil diferente a querer figura, pero estoy contento con mi país. Si lo hice fue por no quedar mal con mi gente y muchos amigos se han reído y otros me han criticado fuertemente. Pido disculpas a la gente que se haya sentido ofendida”, mencionó.