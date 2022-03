Perú vs. Uruguay: famosos dan su score ante el partido que podría llevar a la Bicolor al mundial

¡El todo por el todo! La noche de este jueves 24 de marzo, Perú enfrentará a Uruguay para perseguir la posibilidad de poder llegar al Mundial Qatar 2022. A pocas horas del esperado partido, diversas figuras de espectáculo y conductores se pronunciaron ante cámaras y dieron su score.

“América espectáculos” entrevistó a muchos personajes del canal y recogió sus predicciones para el decisivo encuentro de la selección nacional.

¿Qué vaticinaron los famosos?

La fe está intacta. Figuras como Maju Mantilla, Tula Rodríguez, ‘Tomate’ Barraza, Gino Pesaressi, Kate Candela y otros, aseguraron que Perú se llevará la victoria ante Uruguay y así estaría más cerca de poder llegar al mundial.

Aunque más de uno expresó que se alegrarían por una victoria con la mínima diferencia, otros fueron más positivos y auguraron un marcador de 2-0 a favor del equipo nacional.

Los artistas también se animaron a predecir qué futbolistas de la Bicolor anotarían en este importante partido que podría agrandar el sueño mundialista de millones de peruanos. Los nombres que más se mencionaron fueron el de André Carillo, Gianluca Lapadula y Edison ‘Orejas’ Flores.

“Optimista como siempre y lo repito, ganamos 1 a 0 con gol de Carrillo. Si no es de Carrillo, no importa, igual ganamos”, expresó Maju Mantilla.

La promesa de Tula Rodríguez

Uno de los comentarios más esperanzadores fue el de Tula Rodríguez, quien afirmó que el equipo liderado por Ricardo Gareca ganará este 24 de marzo. “Hoy gana Perú 2 a 1. Vamos con fe que sí se puede. Golcito de Cuevita y de mi sobrino ‘Orejita’”.

También sorprendió al animarse a hacer una singular promesa. “Si gana, ¿qué hacemos? Me pongo de vedette nuevamente. No mejor, no. Iré desempolvando. Sí vamos a ir al mundial, sí se puede”, agregó la conductora.