¿Qué pasó con Paulo Londra y por qué se vio obligado a retirarse de la música en su mejor momento?

Paulo Londra se volvió tendencia el último miércoles 23 de marzo con el lanzamiento de su canción “Plan A”, el cual marca su regreso a la música después de tres años, a causa la batalla legal con su antigua productora.

El argentino de tan solo 23 años se encontraba en la cúspide de su carrera, pero sus millones de fans alrededor del mundo vieron cómo una estrella se desplomó y quedó en el silencio por una larga temporada.

En esta nota te contamos a detalle todo lo que pasó con Paulo Londra y cuáles fueron las razones reales que lo alejaron de la música cuando era una de los artistas más solicitados del momento.

Paulo Londra volvió a la actividad musical tras firmar con Warner Music. Foto: YouTube

Inicios de Paulo Londra

Paulo Londra debutó en la industria musical en 2017 con la canción “Relax”. El tema fue todo un éxito en aquel entonces y él continuó lanzando producciones de manera independiente. Su gran talento llamó la atención de la productora Big Ligas, que no dudó en contratarlo para representar sus próximos materiales y promocionar sus discos.

En diciembre de ese mismo año, el argentino lanzó con su nueva disquera “Condenado para el millón” y fue bien recibido por el público. Esto lo llevó a sacar otro, titulado “Nena maldición”. Ante esta acogida, el rapero colaboró con artistas de la talla de Becky G y Piso 21.

Paulo Londra lanza su disco debut

Tras dos años de cosechar éxitos, finalmente Paulo Londra lanza su disco “Homerun”, el cual fue lanzado el 23 de mayo del 2019 con colaboraciones de De La Ghetto, Justin Quiles y Lenny Tavárez.

Paulo Londra lanza su disco debut Homerun. Foto: Paulo Londra/Instagram

Problemas con Big Ligas

En mayo del 2020 salió a la luz el conflicto entre Paulo Londra y su disquera, Big Ligas, a través de Instagram, en donde acusaban a Ovy on the Drums y Kristoman de manipular el contrato del artista argentino y estafarlo para tener los derechos de sus canciones sin el consentimiento de este último.

Asimismo, el propio Londra contó que le hicieron firmar con Warner Music sin su consentimiento para grabar su primer álbum, y que lo estafaron para hacerlo firmar un contrato que lo ligaba a Big Ligas hasta 2025. El engaño ocurrió cuando el artista tenía tan solo 17 años.

Paulo Londra tenía un contrato con Big Ligas hasta 2025. Foto: Paulo Londra/Instagram

¿Por qué Paula Londra no sacó más música?

En medio de todo este conflicto legal, Paulo Londra no iba a poder sacar más música hasta que se resolviera su caso, ya que los derechos de copyright de algunas de sus canciones le pertenecían a Big Ligas hasta el 2025.

El motivo que llevó a Paulo Londra a separarse de Big Ligas

El detonante para la separación definitiva entre Paulo Londra y la disquera Big Ligas fue el reclamo de autorías entre la colaboración del argentino y Ed Sheeran. Según Paulo, los colombianos Ovy on the Drums y Kristoman querían recibir ganancias y popularidad a pesar de no haber producido la canción ni en letra ni en composición. Paulo tenía prohibido producir música sin la confirmación de la productora.

El retorno triunfal de Paulo Londra

Tras varios años en silencio, Warner Music anunció el regreso de Paulo Londra a través de un post publicado en Instagram el pasado 17 de marzo. La publicación estuvo acompañada de una foto del rosto del argentino y de un león.

Warner Music hace pública su alianza con Paulo Londra. Foto: Instagram.

Paulo Londra emocionado por su regreso

En Instagram, Paulo Londra escribió un mensaje donde manifestó su emoción por compartir su nueva música.

“Al fin volví y con mi ‘Plan A’, que es sorprenderlos con algo que no hice antes, con más fuerzas que nunca. Gracias a todos. Díganme el insípido lírico versátil hábil”, escribió.