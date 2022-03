Pamela Franco defiende a Christian Domínguez: “Si me importara, estaría crucificada”

Pamela Franco no es ajena al problema entre Isabel Acevedo y Christian Domínguez. Así, durante una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram, la líder de Puro sentimiento respondió algunas preguntas que sus seguidores le hicieron con referencia a la ‘Chabelita’.

Luego de que Isabel Acevedo se presentara en el programa de Magaly Medina, a Pamela Franco le llegó una ola de críticas, porque se dejó entrever que la ruptura entre la ‘Chabelita’ y el ‘Wachiman’ habría sido a causa de ella.

¿Qué dijo Pamela Franco?

Luego de varias preguntas, la cantante negó haber provocado el fin de la relación entre su actual pareja e Isabel. “No puedo opinar sobre eso, porque no me corresponde, pero yo siempre lo supe. No es verdad que habían terminado por mí”, aseguró al iniciar.

Sin embargo, la también bailarina no dudó en defender al padre de su pequeña hija: “Nos podemos equivocar, pero Dios sabe quién es bueno y quién es malo, quién actúa con maldad. Entonces, eso hay que dejarlo ahí y ya está”.

Finalmente, la cumbiambera recalcó que no le interesa el pasado de Domínguez. “Si me importara, Dios mío, estaría crucificada (...) Yo vivo mi vida y vivo mi presente”, manifestó.

Pamela Franco aclaró sobre su relación con Christian Domínguez. Foto: captura de América TV - difusión

Pamela Franco incómoda con la revelación de Isabel Acevedo

Durante el programa de “América hoy”, Christian reveló cómo reaccionó su actual pareja cuando Isabel Acevedo se presentó en el programa de Magaly Medina.

“No hemos peleado ni nada por el estilo. Ella sí está incómoda y molesta, porque me dijo: ‘Te lo dije’. Tengo que pedirle perdón por ensuciar su felicidad con mi pasado. Ella me dijo: ‘Allí está nuestra bebé. Ella no tiene porqué arrastrar (tu pasado)’. Yo le dije que tenía razón”, afirmó el cumbiambero, cabizbajo, por lo que viene sucediendo en los medios de comunicación.