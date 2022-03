Pamela Franco criticó a Christian Domínguez: “Nuestra hija no tiene por qué arrastrar (su pasado)”

Pamela Franco es la actual pareja de Christian Domínguez y, de manera indirecta, se ha visto involucrada en todo el escándalo que el líder de la Gran Orquesta Internacional ocasionó con su exenamorada Isabel Acevedo. Esto, gracias a que empezó a especular con algunos detalles de su antigua relación en el programa en el que trabaja “América hoy”.

Por ello, hoy, jueves 24 de marzo, fue consultado por sus compañeras sobre la posición de la madre de su última hija y reconoció que ya todo lo veía venir. En ese sentido, dijo: “No hemos peleado ni nada por el estilo. Ella sí está incómoda y molesta porque me dijo ‘te lo dije’. Tengo que pedirle perdón por ensuciar su felicidad con mi pasado. Ella me dijo: ‘Allí está nuestra bebé, ella no tiene por qué arrastrar (su pasado)’. Yo le dije que tenía razón”.

El artista Christian Domínguez y la empresaria Isabel Acevedo están envueltos no solo en un tema mediático, sino también en problemas legales, ya que, con todo lo que se están diciendo en televisión, han empezado a enviarse cartas notariales por sus declaraciones.

Pamela Franco aclaró que no fue la tercera persona en la relación pasada de Christian Domínguez

La influencer Pamela Franco hizo una videollamada con los conductores de “En boca de todos” para hablar sobre las últimas declaraciones de Isabel Acevedo sobre su expareja Christian Domínguez.

De esa forma, declaró: “Yo, frente a la cámara, te digo: ‘Yo no sé qué han encontrado, no sé qué inseguridades hayan tenido dentro de su relación y tampoco me importa’, pero, si se refieren a mí, así completamente segura, de mí no han podido encontrar ningún mensaje, ni absolutamente nada”.

Pamela Franco aseguró que el hijo de Christian Domínguez es muy lindo

La cantante Pamela Franco habló sobre las declaraciones del padre de su hijo, Christian Domínguez, en referencia a que su separación con Isabel Acevedo fue porque le prohibió ver a su hijo.

Por ese motivo, aseveró: “A Vale lo queremos muchísimo. Es una criatura hermosa, más allá de que sea el hijo o no de Christian. Es un niño hermoso y con buenos sentimientos, no entiendo quién podría rechazar a una criatura así”.