Yuh-Jung Youn: “Tuve una conexión especial con Sunja”

Tiene 74 años de edad y 40 como actriz. En la pantalla, la actriz surcoreana Yuh-Jung Youn casi siempre ha interpretado a mujeres audaces y adelantadas a su época como sus protagónicos en Woman of Fire (1971) o The Housemaid (2010). El año pasado se llevó los premios Bafta, SAG y el Óscar a mejor actriz de reparto por su estupenda performance en la película Minari y ahora deslumbra como Sunja, la versión adulta de la protagonista de la serie de Apple TV+ Pachinko. La República y otros medios conversamos con ella a través del Zoom.

Me preguntaba si después de ganar un Óscar usted cambió la manera de elegir sus papeles.

No. No ha cambiado para mí. Cuando recibes un premio es una felicidad en el momento, pero a veces eso puede envenenarte si dejas que te eleve mucho, aunque yo ya soy lo suficientemente mayor para entenderlo. Ese premio fue una sorpresa, no lo esperaba, no lo estaba persiguiendo mientras trabajaba en Minari, simplemente pasó y quedé muy impactada. Pero, después de eso, soy la misma persona . Premio o no premio, nadie me va a dar un diferente trabajo después de eso.

¿Encontró alguna conexión con Sunja, su personaje en ‘Pachinko’?

Cuando leí el guion tuve una conexión muy personal con ella, que dije: ‘Tengo que interpretar este rol’. Llegué a estar profundamente conectada con su fuerza, con su determinación por sobrevivir. Fue muy especial.

¿Qué otras cosas encontró y en qué comulgaba con ella?

Tengo dos hijos, soy madre soltera y eso nos coloca en terreno común. Y lo que no tenemos en común es algo que admiro de ella: Sunja no sabía que el hombre que amaba era casado en Japón, y pudo, de alguna forma, tener una vida cómoda como la amante, pero no aceptó y crió a su hijo sola. Eso es coraje. Si yo hubiera tenido esa opción de elegir como ella, de tener una vida cómoda a espaldas de la esposa, probablemente hubiera dicho que sí. (risas).

Sunja es interpretada por varias actrices en sus diferentes etapas ¿Llegó a coordinar con ellas para construir el personaje o trabajaron por separado?

Por separado, porque grabamos en distintos tiempos. De hecho, conocí a la joven Sunja (Minha Kim) dos veces, aquí en Los Ángeles. He visto todas las escenas y puedo decir que hizo un gran trabajo, muy bueno, me siento muy orgullosa.

Tres Sunjas. Yuh-Jung Youn, Minha Kim y Yuna. Lee Min-ho y Jin-Ha. Foto: difusión

Tanto en Minari como en ‘Pachinko’ su personaje representa el núcleo de la familia, la matriarca, la abuela. ¿Cómo trabaja ese aspecto con los demás actores?

Algunos actores brillan por sí mismos, y yo como actriz vieja los acepto porque me siento agradecida de poder darles apoyo y soporte a mi edad. Así que cuando interactúo con el chico que hace de mi nieto (Jin-Ha) siempre lo miro a los ojos y creamos esa conexión inmediata. Esa es la manera en que aprendí a actuar y en la que sigo aprendiendo. No me estoy preocupando por mi propio brillo, sino que quiero compartir con ellos la oportunidad para que tengan más para llevarse que yo, que aprendan a construir la emoción conmigo.

¿Cuál considera que es el tema más importante en ‘Pachinko’?

Es parte de nuestra historia, y siempre hay un lado oscuro. No soy política ni estudiosa, pero quiero recordarles a las generaciones más jóvenes que tienen que conocer la historia que ha hecho posible que seamos lo que somos ahora, pero, al mismo tiempo, mirar al futuro y seguir adelante.

‘Pachinko’ también aborda la discriminación. ¿Alguna vez se ha sentido discriminada por su raza o género?

Muchas veces, por supuesto. Para mí fue más racismo o prejuicio, pero lo curioso es que siempre está aquí con nosotros y ni siquiera (ellos) saben que están siendo racistas. Siempre van a decir que no lo son, pero yo lo puedo sentir. Aunque también siento que el muro se está haciendo cada vez más pequeño y que podemos llegar a cruzar esta línea y tratar de erradicarla.