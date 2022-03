Monserrat, esposa de Melcochita, reaparece con 12 kg menos tras someterse a la manga gástrica

¡Nueva figura! Monserrat Seminario decidió dar un paso radical para mejorar su salud y se sometió a la manga gástrica, así como lo anunció hace unas semanas. De ese modo, la esposa de Melcochita sorprendió al mostrarse con 12 kilos menos.

Fue Samuel Suárez quien compartió las imágenes de la pareja de Pablo Villanueva. Él reveló que también se está animando a realizarse dicha intervención quirúrgica.

“Cambio radical de la esposa de Melcochita. Gracias al Dr. Jesús Pari ahora Monserrat va perdiendo 12 kg por la manga gástrica”, dijo el popular ‘Samu’.

Monserrat Seminario emocionada por su gran cambio

Asimismo, ‘Samu’ contó que se encontró con Monserrat en plena consulta: “He llegado justamente a mi consulta y miren a quién me encuentro”. “Anímate, oye. Mira la cara”, dijo la esposa de Melcochita.

“Eso, ya no tienes la papadita”, comentó Samuel Suárez. “Ni los cachetes. Estoy flaquita”, señaló Monserrat.

Melcochita feliz por resultados de su esposa

Por su lado, Pablo Villanueva ‘Melcochita’ se mostró bastante admirado por el gran cambio de su esposa.

“Cómo no voy a estar contento. Yo no me hago esto porque yo he hecho mucho ejercicio y hasta ahora sigo haciendo” .

Finalmente, Samuel Suárez aseguró que los resultados de Monserrat lo motivan a seguir con su objetivo.

“Yo la veo a Monserrat y me motiva. La alegría con la que me ha recibido, diciéndome Samu ‘mira qué contenta estoy perdiendo peso y ganando salud’”, dijo ‘Samu’. “Nada de papada, nada de cachetes, nada. Mira los brazos”.