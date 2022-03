Mario Hart feliz tras conocer que su hijo es varón: “Siempre lo soñé y ya es una realidad”

¡Emocionado! Mario Hart y Korina Rivadeneira revelaron que su segundo hijo es varón. Tras la noticia, el piloto profesional de autos acudió a sus redes sociales para contarles a sus seguidores lo feliz que está por la pronta llegada del bebé, fruto de su relación con la modelo. Además, detalló el actual estado de salud de su esposa.

“Se viene Marito Jr. Estamos muy felices y agradecidos con Dios porque sigue llenándonos de bendiciones. Siempre soñé con tener ‘la parejita’ y ya es una realidad” , escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aseguró estar ansioso con la llegada de su hijo. “Pero, sobre todo, felices de que Kori esté llevando un embarazo súper bueno y que nuestro bebé esté viniendo fuerte y sano. Te seguiremos esperando con todo el amor del mundo, hijo mío”, agregó.

Mario Hart expresó su felicidad a través de sus redes sociales. Foto: Mario Hart/Instagram.

Piloto asegura que modelo no sabe cuánto gana

El pasado 18 de marzo, el artista apareció en el set de “América hoy”, donde sorprendió a los conductores del programa al detallar cómo divide los gastos de su casa con la venezolana. Asimismo, destacó que ni él ni su esposa saben cuánto dinero ahorrado tienen en su cuenta bancaria. “¿Por qué tiene que saber? (...) yo tampoco sé cuánto dinero tiene ella... ¿para qué tiene que saber cuánto tengo ahorrado? ... el amor es sincero, el amor no depende de cuánta plata hay en el banco”, aseveró.

Mario Hart sorprende con respuesta en “América hoy”

Las conductoras del magazine de las mañanas de América Televisión lo llamaron “pisado” al exchico reality, broma que no fue de su agrado. Durante su participación en la secuencia de “El confesionario”, Mario Hart respondió diversas preguntas sobre su vida privada; además, cuestionaron sobre su fidelidad en relaciones pasadas. “Yo pensé que me había equivocado de programa. ¿Yo pisado? Es una falta de respeto para las personas fieles. Ser fiel no significa ser pisado. Si nos confesamos nosotros, se confiesan todas ustedes. No se vengan a dar de muy santurronas, por favor”, indicó.