Korina Rivadeneira tras anunciar que su bebé es niño: “Estoy segura que será como yo”

Korina Rivadeneira y Mario Hart finalmente revelaron cuál es el sexo de su bebé con una tierna fiesta a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos. A través de redes sociales compartieron imágenes y videos del momento, así como anunciaron que su próximo hijo será un varoncito y complementará así a su pequeña Lara.

Los chicos reality no dudaron en expresar su emoción al compartir la noticia con todos sus seguidores de Instagram y la venezolana incluso publicó un tierno y extenso mensaje en el que puso en evidencia sus expectativas ante la llegada de su segundo descendiente.

El tierno mensaje de Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira aseguró sentirse bendecida al tener la oportunidad de tener un miembro más en su familia, pero pidió irónicamente que este segundo bebé se parezca más a ella de forma física y temperamental.

“¡Es un niño! Todos ustedes me dijeron que sería niño y así fue, ¡son lo máximo! ¿Cómo me siento? Dios me bendice de las formas más lindas, primero una niña y ahora un niño. Estoy segura que será como yo , así como estaba segurísima que Lara sería igual a Mario. Ya verá, y estoy hablando de personalidad también. Ya me toca un minimí. ¡Lo justo!”, escribió la modelo junto a una imagen de la ecografía de su pequeño.

El tierno mensaje de Korina Rivadeneira. Foto: Instagram

El momento en que descubrieron el sexo

La fiesta revelación de Korina Rivadeneira y Mario Hart se llevó a cabo la tarde del último miércoles 23 de marzo. Las imágenes que ambos compartieron evidencian que la decoración tuvo tonalidades cremas, rosas y celestes. Además, los invitados se pudieron tomar fotografías junto a un tierna torta con la imagen de un oso de peluche.