Camila Mac Lennan, la nueva ‘Chela’ de “Junta de vecinos”, sobre críticas: “Me da tanta pena”

Gran revuelo causó la salida repentina de Bárbara Torres, la popular ‘Chela’, de la teleserie “Junta de vecinos”. La actriz fue reemplazada por Camila Mac Lennan, y los seguidores de la producción peruana no dudaron en lanzar severas críticas.

Ante esto, Mac Lennan se pronunció por la ola de comentarios negativos en su contra y pidió al televidente que entiendan que ella no tiene la culpa de haber ingresado al espacio, ya que esa fue una decisión que corresponde netamente a los productores.

La intérprete, de 50 años, contó que todo fue muy rápido, ella recibió la propuesta en mayo, cuando estaba en Argentina, y a los tres días ya se encontraba grabando como ‘Chela’ en “Junta de vecinos”. Como se sabe, el rodaje se realizó el año pasado.

“Me han dolido algunos comentarios, pero de puro ego, nada más. Fue todo muy repentino. Son cosas que pasan en esta profesión” , dijo a El Popular.

Asimismo, Camila Mac Lennan aseguró que no sabe cuáles fueron los motivos reales de la salida de Bárbara Torres “Esta vez, pasó esto que no sé exactamente qué ocurrió. Bárbara tenía compromisos en México, además, supe que había situaciones complejas porque estábamos en plena pandemia”, mencionó.

A pesar de su experiencia, la actriz reconoció que fue todo un reto interpretar a este personaje que se ganó el cariño del público. “Fue un desafío y trabajé muy a gusto porque todos son actores geniales, con algunos ya había trabajado anteriormente, por suerte. Estuve muy contenta de integrarme a un equipo muy bonito, aunque todos estaban muy asustados”, añadió.

Camila Mac Lennan responde a sus detractores

Camila Mac Lennan reveló que le sorprende que los seguidores de “Junta de vecinos” se dediquen a enviarle mensajes de odio a través de redes sociales.

“Me da tanta pena porque, de verdad, son decisiones tomadas por la productora. Yo sé que estas cosas son improvisadas y hay que poner el pecho, nada más. Tengo más de 30 años en esta carrera, puedo entender algunas cosas. En el fondo, la gente debe entender que estas cosas pasan”, explicó.

“No hay nada que hacer, no va a volver (Bárbara). Si la gente quiere opinar, si están en razón o no, no es nuestro problema. Es muy difícil decir a la gente lo que debe pensar. El pueblo peruano es muy emocional, piensa con el corazón”, agregó.

¿Por qué Bárbara Torres ya no aparece en “Junta de vecinos”?

“Junta de vecinos” llega a su final este jueves 24 de marzo; sin embargo, la teleserie sufrió un gran cambio a pocos días de la culminación. Bárbara Torres, ‘Chela’, fue reemplazada por otra actriz y sus seguidores se quedaron con muchas interrogantes.

En medio de la incertidumbre, se supo que la artista regresó a Argentina para formar parte de las grabaciones de “Risas y canciones”, donde dará vida a la recordada ‘Excelsa’.