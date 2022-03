Juan Pablo Medina, actor de “La casa de las flores”, habla por primera vez de su amputación de pierna

Juan Pablo Medina, quien interpretó a Diego Olvera en “La casa de las flores”, habló por primera vez sobre la amputación de una de sus piernas que le realizaron en agosto del 2021. En una entrevista para la revista GQ, el actor estadounidense contó cómo se sintió cuando le dijeron que perdería una extremidad, de qué manera salió adelante tras aquel inesperado suceso y cómo va su recuperación.

Juan Pablo Medina reaparece con prótesis

A través de su Instagram oficial, la estrella de “La casa de las flores” invitó a sus seguidores a conocer a detalle lo que se convirtió en uno de los capítulos más duros e importantes en toda su vida.

“Feliz de compartirles este episodio en mi vida. Estoy muy agradecido con todos ustedes por su apoyo y buenas vibras, aquí les cuento un poco lo que ha sido este proceso, de aquí en adelante vamos con todo, claro que sí”, expresó, junto a su foto en la que posa con su prótesis por vez primera.

Juan Pablo Medina posa con su prótesis por primera vez. Foto: Juan Pablo Medina/ Instagram

¿Cómo tomó la noticia de su amputación?

Juan Pablo Medina dio a conocer que al principió le afectó mucho saber que tendrían que amputarle la pierna derecha; sin embargo, con el tiempo y gracias a la ayuda de profesionales aprendió a ver este episodio desde otra perspectiva.

“Empezamos a hablar de la decisión desde antes de que se hiciera la intervención médica y eso hizo toda la diferencia. Es necesario entenderlo y que los especialistas te apoyen. Es algo muy cabrón, pero pude contar con esa ayuda. Nunca tomé terapia en mi vida y ahora estoy decidido a no dejarla por nada”, relató.

“Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva”, añadió.

Juan Pablo Medina, actor de "La casa de las flores". Foto: Juan Pablo Medina/ Instagram

¿Cómo va su recuperación?

Ahora, Juan Pablo Medina continúa atravesando por un proceso de recuperación que, afortunadamente, marcha por buen camino.

“Por el momento mi recuperación va muy bien. Yo pensé que en chinga caminaría con la prótesis, pero no es así. Estoy reaprendiendo. A veces el muñón duele, pero ahí vamos”, señaló el actor de “La casa de las flores”.