Jessica Newton responde a quienes criticaron la organización del Miss Perú La Pre

Jessica Newton le hace frente a quienes criticaron los resultados del Miss Perú La Pre, el cual tuvo como ganadoras a tres hijas de famosos. Tras ello, la empresaria no se ha quedado callada y le respondió a aquellos que aseguran que ha sacado provecho del certamen de belleza. La figura afirma no sentirse afectada por sus detractores.

“Yo nunca me he puesto a lamentarme, nunca he sido derrotista. Creo que eso (críticas) sucede en todas partes , cuando ganamos (un concurso de belleza) en El Salvador, la gente de México también dijo que nuestras niñas habían ganado porque yo era muy famosa y la niña que iba de Perú era una influencer”, mencionó en conversación con El Popular.

Asimismo, comentó que los resultados no siempre serán del agrado de las personas. “Siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo con los resultados, pasa en todos los sectores , incluso en el político, pero no por ello uno tiene que sentirse mal cuando ha actuado bien” .

Empresaria denuncia hackeo de sus redes sociales

La ex reina de belleza sorprendió al aparecer en las historias de la cuenta oficial de Instagram de Cassandra Sánchez para enviar un mensaje importante a sus seguidores. “Me han hackeado las cuentas y, no contentos con eso, mientras hacemos lo posible por recuperarlas, están llamando a algunos de mis contactos, de mis amigos, estos delincuentes en una videollamada, y muchos han pensado que me habían hecho algo. Yo estoy bien, por favor, no contesten ninguna llamada que venga de mi Instagram porque no lo tengo”, expresó.

Jessica Newton critica la organización del Miss World Perú

La modelo peruana Paula Montes quedó eliminada durante las fases preliminares del Miss Mundo 2021. Al conocer los resultados del concurso, Jessica Newton enfureció para luego arremeter contra los nuevos encargados de la organización. “Cuando tuve el certamen: una ganadora, Maju (Mantilla); una top 3, Marina (Mora); dos semifinales, Mariana, Claudia. Desde el 2004 que lo dejé, además de criticarme, la organización no ha hecho nada. 18 años que Perú no suena”.