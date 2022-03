Janet Barboza sobre Christian Domínguez y ‘Chabelita’: “No me solidarizo con ninguno”

Janet Barboza, fiel a su estilo, compartió su opinión sobre la pelea en televisión que están protagonizando Christian Domínguez e Isabel Acevedo, más conocida como ‘Chabelita’. La conductora de “América Hoy” habló en exclusiva con El Popular y reveló que no está en favor de ninguna de las partes en este conflicto.

Janet Barboza no comparte la opinión de Christian Domínguez

Después de la ultima edición de “América Hoy”, El Popular habló con Janet Barboza sobre las polémicas declaraciones de Christian Domínguez, quien aseguró que Isabel Acevedo le forzó a elegir entre ella y sus hijos. Antes de que la bailarina se presentara en “Amor y fuego”, la colega del cantante se sinceró y aseguró que no tiene a ‘un favorito’ en esta polémica.

“La verdad es que no me solidarizo con ninguno y se han hecho las preguntas que se tenían que hacer, como en todos los casos. Entonces, seguramente la diferencia que van a encontrar en otras situaciones es que el caso de Christian pasó hace tres años. No es un caso reciente, pero se hicieron las preguntas que se tendrían que haber hecho en cualquier situación”, comentó.

Además, la presentadora aseguró que no ha tenido comunicación alguna con Karla Tarazona o Pamela Franco, ya que ninguna de ellas está involucrada directamente en esta polémica.

Isabel Acevedo habló de su relación con Christian Domínguez

Luego de que Christian Domínguez dijera que Isabel Cevedo le hizo elegir entre ella y sus hijos, ‘Chabelita’ visitó el set de “Magaly tv, la firme” y negó que esto sea verdad. Asimismo, señaló que la relación con el cantante fue muy caótica.

“Yo le revisé el teléfono y temblaba. Recuerdo eso y me pongo mal porque era horrible. Dije: ‘Esto está mal, me tengo que alejar de esto’. Yo vivía dudando de él los últimos meses y lo hablé con un familiar suyo en su momento, pero me dijeron: ‘¿Qué podemos hacer? Tú lo conociste así’. Entonces me tocaba ‘apechugar’ y avanzar hasta donde yo podía. Yo dije: ‘Ya no puedo cargar más esa mochila’. Los últimos meses, cuando inició su programa, empecé a sentir más la lejanía”, comentó.