Jaime Chincha reclama a autoridades de Universitario: “Mientras Andy Polo siga, no veré a mi equipo”

Jaime Chincha se ha caracterizado por ser un comunicador sin problemas en decir lo que piensa ante cualquier noticia. Hace unos días, el programa “Magaly TV, la firme” reveló los audios completos de Génnesis Alarcón en el momento exacto en que fue agredida por su aún esposo Andy Polo delante de sus dos menores hijos.

El periodista aseguró que el audio escuchado en el programa de Magaly Medina es muy fuerte, pero que los dirigentes de Universitario no están viéndolo de esa forma, a pesar de que el jugador fue retirado de su equipo en Estados Unidos por entrar a ese proceso de investigación.

Asimismo, Jaime Chincha resaltó que, luego de que expusiera el caso en su programa, varios usuarios anónimos, a través de sus redes sociales, lo han insultado e, incluso, han llegado a amenazarlo para que se quede callado. Ante eso, respondió: “Lo siento mucho. Lo voy a seguir diciendo, porque el daño generado a la señora Génesis Alarcón y a sus hijos va a toma mucho tiempo para recomponerlo. Así que, mientras Andy Polo esté en Universitario, yo no veré a mi equipo jugar. Me duele que una persona así haya sido contratada en mi equipo y, por esa razón, no los veré, mientras ese señor siga ahí. Por favor, reaccionen. Lo que están haciendo es una barbaridad (...)”.

Magaly Medina muestra su molestia contra los directivos de Universitario

La conductora Magaly Medina ha sido una de las primeras críticas del futbolista Andy Polo, tras presentar la versión de su expareja Génesis Alarcón sobre todos los abusos de los que fue víctima. No solo eso, sino que presentó pruebas en contra del deportista, a pesar de que negó todo lo expuesto.

De esa manera, censura por completo las actitudes del jugador y la gerencia del Club Universitario de Deportes por contratar a una persona con ese historial. En ese sentido, señaló: “¿Qué más querían saber o escuchar? Recién le acaban de dar los 15 días para que solucione sus problemas con su esposa. No hay forma de tapar el sol con un dedo. Dicen: ‘Hay que recuperar a un gran futbolista’. Y, ¿quién recupera la violencia doméstica sufrida a esos niños? Esto no tiene nada que ver con lo mediático, tiene que ver con los valores que tiene un equipo de fútbol. Además, tienen a muchos de sus hinchas indignados, molestos y fastidiados. Muchos de ellos, señores directivos, son padres de familia”.

Dalia Durán se solidarizó con Génesis Alarcón por agresión de Andy Polo

La cubana Dalia Durán, quien hace unos meses denunció al padre de sus hijos por violencia física y psicológica, respaldó a Génesis Alarcón por todo lo que ha vivido al lado de Andy Polo, de acuerdo a sus declaraciones y las pruebas que ha dado a conocer.

Dalia Durán entendió la situación por la que atraviesa Génesis Alarcón. Foto: composición captura ATV, Dalia Durán/Instagram.

Es por ello que manifestó: “Sé lo que es pasar necesidad teniendo hijos, y le doy todo mi respaldo como mujer. Ella y yo tenemos la facilidad de que se nos escuche, pero hay muchas mujeres que viven lo mismo y no son escuchadas”.