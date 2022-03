Isabel Acevedo: “Terminé con Christian Domínguez antes del ampay con Pamela Franco”

Isabel Acevedo se presentó en el set de “Magaly Tv, la firme” para buscar aclarar algunos puntos sobre cómo fue que su romance con Christian Domínguez acabó, ya que a los pocos días, el mismo cantante confirmó que estaba saliendo con Pamela Franco.

La popular ‘Chabelita’ aseguró que ella fue quien terminó con el conductor de “América hoy” porque estaba cansada de todos los problemas que le había ocasionado esta relación. Asimismo, detalló que la ruptura se dio días antes que se difundiera el ampay entre Christian Domínguez y Pamela Franco, quienes fueron captados besándose a los exteriores de un local la madrugada del 16 de octubre del 2019.

No obstante, Isabel Acevedo contó que se mostró sorprendida cuando el cumbiambero anunció en televisión el fin de su relación. La reacción de ‘Chabelita’ fue porque ella no había conversado con su expareja para hacer pública la noticia.

“Yo terminé un domingo, el lunes se sentó en un programa de espectáculos en Latina y dijo que habíamos terminado, justo un día antes del ampay” , comentó.

Isabel Acevedo encontró reloj de Pamela Franco en casa de Domínguez

Luego de escuchar en televisión a Christian Domínguez hablar sobre el fin de su relación, Isabel Acevedo optó por recoger sus pertenencias de la casa del cantante y encontró el reloj de Pamela Franco.

“Fui a su casa ese día, saqué todas mis cosas y encontré un reloj en su baño. Era el reloj de ella (Pamela Franco) porque luego lo vi en unas fotos”, comentó.

Isabel Acevedo envía carta notarial a Christian Domínguez

Isabel Acevedo manifestó en el programa “Magaly TV, la firme” que envió una carta notaria a Christian Domínguez por difamación. La bailarina niega la versión del cantante sobre el fin de su relación.

“Yo terminé con él por otra razón. Yo me cansé de cargar su mochila, y eso fue lo que le dije: ‘Mira, Christian, yo no puedo cargar tu mochila’, porque él tenía una serie de problemas; pero me quiere responsabilizar de actos que, como padre, él debería de asumir y tener los pantalones. Sin embargo, quiere decir que todo fue por el tema del niño, cosa que es totalmente mentira”, señaló.