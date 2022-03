Isabel Acevedo sobre la relación que mantuvo con Christian Domínguez: “Yo vivía dudando”

Finalmente, Isabel Acevedo rompió su silencio luego de las fuertes declaraciones que hizo Christian Domínguez, quien afirmó que terminó con la joven porque esta le dio a elegir entre ella o su hijo.

Todos estaban esperando que la popular ‘Chabelita’ se presentara en el programa “Amor y fuego”; sin embargo, Acevedo dio la exclusiva al programa de Magaly Medina, donde brindó su versión de por qué finalizó su relación con el cantante de cumbia y cómo fueron los últimos meses a su lado.

Isabel Acevedo mostró su lado más sensible y confesó que, durante los tres años de relación, le afectaron los comentarios de la expareja de Christian Domínguez Karla Tarazona, quien dejaba entrever que la bailarina fue la amante. Asimismo, aprovechó para aclarar que ella jamás condicionó al conductor de “América hoy” y menos le prohibió ver a su hijo de 6 años.

La ganadora de “Reinas del show” comentó que su relación con Christian Domínguez se fue deteriorando porque ambos estaban enfocados en sus propios proyectos y ya no tenían tiempo para verse. En ese momento, el cumbiambero estaba conduciendo un programa en Latina junto con Pamela Franco.

“Prácticamente, lo veía en las noches para cenar, nada más, más las dudas que tenía como mujer, el presentimiento que yo sentía, eso ya me estaba dañando la cabeza, es más, no te voy a negar, yo le revisé el teléfono, yo temblaba. Recuerdo eso y, de verdad, me pongo mal porque era horrible, temblaba y decía: ‘Esto está mal, esto parece una enfermedad, me tengo que alejar de esto’”, expresó Isabel Acevedo en el set de “Magaly TV, la firme”, el miércoles 23 de marzo.

Además, la joven, de 28 años, reveló que los últimos meses de su relación con Domínguez fueron complicados porque las dudas sobre la fidelidad por parte de él iban en aumento

“Los últimos meses yo ya vivía dudando. Yo lo hablé con un familiar de él en su momento, pero me dijeron: ‘¿Qué podemos hacer? Él es así', entonces qué me tocaba, solo apechugar y tenía que cargar esa mochila”, añadió Isabel Acevedo, quien procedió a enviarle una carta notarial a Christian Domínguez por difamación.

Isabel Acevedo pide a Christian Domínguez que la deje en paz

Durante su entrevista para el programa “Magaly TV, la firme”, Isabel Acevedo le pidió a Christian Domínguez que la deje en paz.

“Christian Domínguez, ya basta. Deja de hablar de mí. Yo soy mujer. Tengo una mamá, una hermana, tengo familia. Ya estoy harta. Tengo una pareja nueva. Yo ya he comenzado mi vida de la mejor manera y yo quiero que me dejes en paz. Nada más. Yo quiero mi tranquilidad. Yo ya acabé esa historia hace tres años. Seguir hablando de ese tema a mí me pone mal”, dijo.

‘Chabelita’ encontró reloj de Pamela Franco en departamento de Domínguez

Isabel Acevedo contó que se enteró del fin de su romance a través de un programa de televisión. Ella fue hasta la vivienda de Christian Domínguez para sacar sus cosas, pero se percató de un objeto que no era de su propiedad.

“Fui a su casa ese día, saqué todas mis cosas y encontré un reloj en su baño. Era el reloj de ella (Pamela Franco), porque luego lo vi en unas fotos”, explicó.