Isabel Acevedo sobre el anuncio de ruptura con Christian Domínguez: “Me enteré en la televisión”

Isabel Acevedo se presentó en el set de “Magaly TV, la firme” el miércoles 23 de marzo para responderle a Christian Domínguez por las recientes declaraciones que hizo al referirse a las razones que motivaron el fin de su romance. Durante dicha entrevista, la bailarina contó indignada que se enteró por televisión nacional que el cantante había anunciado la ruptura.

La popular ‘Chabelita’ explicó que se sintió mortificada porque el conductor de “América hoy” jamás conversó con ella para coordinar y así elaborar un comunicado oficial dando a conocer el término de su relación.

“Terminamos un domingo. Él (Christian Domínguez) dice que yo fui la que inició todo, pero un lunes se sentó en un programa de espectáculos en Latina, donde estaba su expareja con un grupo de 4 personas, y ahí fue donde él solito dijo que habíamos terminado y yo ‘¿qué?’, un día antes de eso (el ampay con Pamela Franco)”, acotó.

“ Yo recién me enteré en la televisión, ni siquiera hubo un mutuo acuerdo diciendo ‘Bueno, vamos a decir que hemos acabado por nuestras familias, porque hay muchas gente atrás de nosotros”, añadió Isabel Acevedo en “Magaly TV, la firme”.

Isabel Acevedo revela que encontró reloj de Pamela Franco

Durante la entrevista con Magaly Medina, Isabel Acevedo afirmó que encontró el reloj de Pamela Franco en la casa de Christian Domínguez.

“Fui a su casa ese día, saqué todas mis cosas y encontré un reloj en su baño. Era el reloj de ella (Pamela Franco) porque luego lo vi en unas fotos”, relató.

Isabel Acevedo reveló que encontró un objeto de Pamela Franco en el baño de Christian Domínguez. Foto: Composición LR / ATV / Instagram.

Isabel Acevedo niega haber terminado con Christian Domínguez por su hijo

Uno de los momentos más controversiales fue cuando ‘Chabelita’ negó rotundamente haber puesto a Christian Domínguez en contra de su menor hijo.

“Yo terminé con él por otra razón, yo me cansé de cargar su ‘mochila’ porque eso fue lo que yo le dije (...), pero él me quiere responsabilizar de los actos que, como padre, él debería asumir y ponerse los pantalones. En cambio, me quiere decir a mí que todo fue por el tema del niño. Es totalmente mentira”, sentenció la bailarina.