Fiorella Cayo defiende a su hermana Stephanie tras críticas: “Trabajó desde los 9 años”

Fiorella Cayo es una artista peruana que tiene larga experiencia como cantante y actriz basada en mucho esfuerzo y dedicación. Ella pertenece a la amplia y talentosa familia Cayo, que se ha hecho conocida en el Perú y a nivel internacional por sus habilidades para el arte.

La artista defendió a su hermana. Foto: Fiorella Cayo/Stephanie Cayp/Instagram

Muy pocas veces se ha visto metida en escándalos, pero esta ocasión no pudo dejar pasar por alto la ola de críticas que viene recibiendo su hermana Stephanie Cayo debido al estreno de la última película que protagonizó, llamada “Hasta que nos volvamos a encontrar”, junto con el actor español Maxi Iglesias.

¿Qué dijo la hermana de Stephanie Cayo?

La cantante Fiorella Cayo escribió una publicación muy extensa en su perfil de Instagram que estuvo acompañada por una imagen de ambas. En la misiva se puede leer: “Han sido días de mucha expectativa, felicitaciones, agradecimientos y también críticas de personas que creen que tienen el derecho de decir que somos una familia privilegiada. Podemos cuestionar, pero no juzgar, como si su verdad fuera la única. Una cosa es que seamos trabajadores y nos hayan enseñado desde muy chicos a trabajar nuestros talentos y ganarlo todo a punta de esfuerzo y perseverancia y otra muy distinta es que la hayamos tenido fácil”.

Asimismo, añadió sobre Stephanie Cayo y sus hermanos en general: “No tuvimos nada fácil, cómo quisieran creer algunas personas. Menos Stephanie, que trabajó desde los 9 años. No existen argollas. Existe trabajo y relaciones humanas sólidas que se forman en el tiempo con los mismos valores y los mismos ideales: compartir lo mejor que podamos de nosotros y darle un significado positivo a todo lo que hagamos. Porque no es importante lo que hagas sino el significado de lo que transmitas y logres con tu trabajo lo que lo hace grande”.

Magaly Solier defendió a Stephanie Cayo de críticas

Lejos de hacer más comentarios sobre las características físicas de Stephanie Cayo, su colega actriz Magaly Solier se refirió a ella para rechazar los comentarios negativos y valorar mucho más la diversidad de rasgos que hay en nuestro país.

La actriz comentó: “Cada quien tiene su forma de pensar y de ver las cosas. No me meto en el pensamiento de las personas que dicen que no nos representa. No todas las mujeres peruanas somos iguales y no todos pensamos de la misma manera, hay que respetar eso”.

Stephanie Cayo sale en defensa de Bruno Ascenso

Luego de responder a sus críticos en redes sociales tras el estreno de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, Stephanie Cayo le dedicó unas líneas a sacar cara por Bruno Ascenso. La actriz aseguró que el joven artista es un gran prospecto en su trabajo y que los usuarios de redes sociales deben dedicarse a otras actividades antes de lanzar comentarios negativos.

Stephanie Cayo es la protagonista de "Hasta que nos volvamos a encontrar", película dirigida por Bruno Ascenzo. Foto: composición/ Instagram

“Mejor póngase a hacer cosas por ustedes mismos y dejen a mi amigo Bruno tranquilo, que es un maravilloso escritor y director. Repito, si vas a hablar, muéstrame algo que hayas hecho, (algo en lo) que hayas sacrificado tu vida, que hayas luchado por años y luego hablamos. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Póngase a trabajar”, indicó en Instagram.