Daniela Darcourt respalda acusaciones de Gaby Zambrano: “Me solidarizo con la víctimas de acoso”

Daniela Darcourt está enfocada en promocionar su nueva producción musical junto con el grupo colombiano Don Tetto; sin embargo, también está usando su voz para referirse a los últimos acontecimiento importantes que han remecido las noticias de espectáculos limeñas: la extorsión a Brunella Torpoco y las acusaciones de acoso contra el actor Gerardo Zamora que hizo Gaby Zambrano.

La cantante confía en la palabras de una mujer que es acosada o lastimada. Foto: Daniela Darcourt/Gaby Zambrano/Instagram

Es por ello que, al ser consultada por el diario El Popular, manifestó: “Me solidarizo con todas las mujeres que han sido víctimas de acoso, maltratadas, por esos casos, esas cifras frías (de mujeres) que por no acudir a tiempo pasaron a una lista que no queremos; estoy en contra ante cualquier abuso, exceso de autoridad de cualquier género. Sé que las mujeres somos las que más sufrimos, no me gusta la injusticia. Si Gaby vivió eso en ese momento, entonces recontrarrespaldada”.

Como se conoce, esta no es la primera vez que el artista Gerardo Zamora, quien recientemente internacionalizó su carrera como actor en la tercera temporada de la teleserie Reina del sur, es acusado por acoso. Sin embargo, hasta el momento no hay nada comprobado. Por todo eso, la cantante Daniela Darcourt no se quedó callada.

Daniela Darcourt reconoce que vivió momentos difíciles como Brunella Torpoco

Luego de que la salsera Brunella Torpoco anunciara su retiro de la música por las extorsiones que ha sufrido y el ataque con varios balazos a la puerta de la casa de su madre, muchas de sus compañeras salieron a protestar y darle todo su apoyo a través de las redes sociales.

La empresaria Daniela Darcourt fue cuestionada por el diario La República y aseveró: “Hay muchas partes de mi historia que han sido muy tristes y bastante duras. Nunca he sido de exponerlas de esa manera; creo que la procesión en silencio es mucho mejor, pero ya es manera personal cómo llevar la situación. Es complicado querer salir adelante y ver que por todos lados se te bloquea”.

Daniela Darcourt confiesa que le gustaría hacer un dúo con Daddy Yankee

La cantante Daniela Darcourt ha demostrado lo capaz que es al lograr sus proyectos profesionales y personales. Y hace poco reveló uno de los sueños que más le gustaría realizar, aparte de irse a vivir al extranjero e internacionalizar su carrera.

En un en vivo aclaró que el artista que más le llamaba la atención es el mismo con quien quería hacer un dueto: “De hecho, siempre he querido hacer algo con Daddy Yankee; él ya se retira de la música”.