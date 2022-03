¿Quién es Susana Alvarado, la cantante que no necesitó casting para entrar a Corazón Serrano?

Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano, se ha convertido en una de las voces más queridas de la agrupación femenina de cumbia. A lo largo de casi siete años, la joven ha logrado conquistar al público con su carisma y su talento para el canto. Por ello, aquí te contamos quién es la cantante y cuál es la historia de su llegada a la que es, hoy en día, una de las orquestas más importantes de todo el Perú.

¿Quién es Susana Alvarado?

Susana Alvarado es una cantante peruana de 23 años . Actualmente, se desempeña como vocalista de Corazón Serrano, grupo con el que ha grabado exitosas canciones, como “Nos critican” y “No eres único”, en cuyo videoclip apareció como protagonista.

Durante varios años, la joven perteneció a la orquesta Deleites Andinos, gracias a la cual logró hacerse conocida en el mundo de la música, sobre todo en el norte del país.

¿Cómo ingresó a Corazón Serrano?

En una reciente entrevista para el programa de YouTube de Carlos Orozco, Alvarado contó que llegó a formar parte de Corazón Serrano casi por casualidad, ya que inicialmente su casting era para ingresar a El Encanto de Corazón.

“Me llamaron para El Encanto de Corazón y, en el estudio, me probaron con la canción “No eres único”... Empecé a cantar y dentro de mí pensé ‘la jo***’, pero cuando estaba yendo a casa, don Lorenzo (Guerrero Neira) me llamó para decirme que Irma estaba embarazada, que necesitaban una chica para Corazón Serrano, y que me quería probar, pero yo no lo veía como un hecho”, narró.

“No le conté a mi familia hasta que recién ingresé al grupo”, añadió la joven, quien fue presentada oficialmente como parte de la agrupación el 17 de noviembre del 2015.

Alejamiento temporal de los escenarios

El 2019, Susana Alvarado desapareció repentinamente de las presentaciones de Corazón Serrano. Al darse cuenta de ello, los fans expresaron su preocupación y, finalmente, ella reapareció en redes sociales para revelar que padecía de pielonefritis aguda.

“Muchos de ustedes saben que estaba delicada de salud, lo que tenía era pielonefritis aguda, que es una infección bacteriana que se aloja en el riñón. Estoy con tratamiento”, explicó en septiembre de aquel año.

Susana Alvarado es una de las voces más populares de Corazón Serrano. Foto: Susana Alvarado/ Instagram

Carrera artística

Susana Alvarado mostró su amor por la música desde muy pequeña. Así, participaba en las presentaciones del colegio, y hasta llegó a ganar el primer lugar en concursos de canto. Un dato curioso es que no era muy adepta al género de la cumbia, ya que prefería entonar baladas, rancheras y temas criollos. Así lo reveló ella misma en una entrevista a un diario norteño el 2015.

A los 14 años, empezó a desarrollarse como cantante profesional en Cielo Serrano, de Stalyn Zapata; sin embargo, el despegue de su carrera fue el 2011, cuando llegó a Deleites Andinos, donde destacó por sus interpretaciones de temas como “Por tu amor estoy muriendo”, “Pecado de amor”, “No me llames”, “Contigo hasta el final” y “Nos critican”, cuyos derechos fueron comprados por Corazón Serrano. Con esta última agrupación, la joven grabó los éxitos “Nos critican” y “No eres único”.