Coco Maggio se casó en Argentina: “Los festejos estuvieron increíbles”

Coco Maggio ha pasado oficialmente a la lista de los casados. El actor argentino, quien llamó la atención al participar activamente en la marcha en contra del Gobierno de Manuel Merino, compartió una serie de fotos y videos en sus redes sociales, en las que se pueden ver varios detalles de lo que fue su matrimonio civil junto a la peruana Mayi Sánchez.

Coco Maggio en Instagram: “Recién casados”

Coco Maggio se mostró feliz en sus plataformas al compartir una publicación en la que se podían ver distintos momentos de lo que fue su boda con Mayi Sánchez. El recordado protagonista de “Rebelde Way” no dudó en dejar un mensaje para inmortalizar el momento.

“Recién casados. Muy felices de contarles que nos casamos por civil. Los festejos estuvieron increíbles. Gracias a mis hermanos por ocuparse de todo. Gracias familia y amigos por darlo todo y ponerle tanta buena vibra a un día inolvidable. Gracias a todos ustedes que me enviaron mensajes de tanto amor y buena energía”, escribió al lado de las instantáneas.

Coco Maggio se casó con la peruana Mayi Sánchez y lo compartió en redes. Foto: Instagram Coco Maggio

Además, el actor argentino subió una serie de videos en sus stories junto a los amigos y familiares que lo acompañaron en este momento especial. Por su parte, Mayi Sánchez compartió un collage en el que se podía leer: “Un 23 de marzo, hace cuatro años, nos conocimos. Un 23 de marzo, cuatro años después, nos dijimos una vez más sí por siempre”.

Mayi Sánchez también compartió tierno mensaje en sus redes. Foto: Instagram Mayi Sánchez

PUEDES VER Coco Maggio de Rebelde Way asiste a la marcha en contra de Manuel Merino

Coco Maggio festejó su boda con una gran ausencia

Lastimosamente, Coco Maggio celebró tal momento importante sin la compañía de su padre. El actor subió una extensa publicación en sus redes.

“Ayer se despidió mi papá. Tuvo varios años luchando contra un Parkinson que lo fue golpeando fuerte y que en el último año se puso muy bravo. El cuerpo ya no le daba más. Hay tristeza pero alivio. Me tocó despedirlo desde Lima. Cuando aún podía reconocerlo. El COVID me cerró las fronteras y ya no había mucho qué hacer. Gracias por tu generosidad. Nos diste mucho más de lo que necesitábamos y priorizaste siempre el bienestar de tus hijos. Te vamos a extrañar”, escribió.