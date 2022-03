Christian Domínguez dedica sentido mensaje a Pamela tras declaraciones de Isabel Acevedo

¿No hablará más? Christian Domínguez se pronunció a través de sus redes sociales luego de la entrevista de Isabel Acevedo en “Magaly TV, la firme”. El líder de “Gran Orquesta Internacional” dedicó un sentido mensaje a Pamela Franco, donde expresó su alegría por tener una familia unida.

Como se recuerda, el cantante contó en “América hoy” por qué terminó con la bailarina Isabel Acevedo; sin embargo, la popular ‘Chabelita’ desmintió dicha versión y criticó a su expareja, incluso, le pidió dejará de hablar de ella. Además, reveló que el ampay con la integrante de “Puro Sentimiento” salió a la luz días después de haber puesto fin a su relación.

¿Qué le dijo el actor a Pamela Franco?

El intérprete de “Mi estrella” compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece junto a sus dos primeros hijos y su actual pareja. Asimismo, escribió un pequeño mensaje.

Christian Domínguez y su familia. Foto: Christian Domínguez/Instagram.

“Amo ver que somos cómplices de la felicidad, reírnos de cosas tan hermosas y simples #amorbonito #familiabonita. Que Dios me los cuide. Gracias por esto @pamela_francov1. Te amo y la familia más...”, se lee en la publicación.

Christian Domínguez amenaza a Isabel Acevedo

Durante la edición de “América hoy”, del último miércoles 23 de marzo, Christian Domínguez realizó una advertencia a Isabel Acevedo. “Ojo al piojo, hay cosas que no se han sabido, por eso pido paños fríos, porque hay cosas que no veo con ella, sino con familiares cercanos a ella que no me interesa tocar”. Tras ello, Brunella Horna comentó que le “parece una amenaza”, a lo que el cantante aseguró. “Efectivamente”. Horas más tarde, Rodrigo González contó que la producción de “Amor y fuego” coordinó con la empresaria su visita al set, pero con la amenaza del cumbiambero ella estaría conversando con su abogado para decidir si se presentará en el programa o no.

Christian Domínguez le pide perdón a Pamela Franco

El actor aprovechó las cámaras de “América hoy”, durante la edición del jueves 24 de marzo, para pedir perdón a Pamela Franco, ya que aseguró está molesta con las respuestas de Isabel Acevedo. “Lo que voy a decir sí es para Pamela, no hemos peleado ni nada por el estilo, pero sí está incomoda y molesta porque me dijo: ‘te lo dije’. También pedirle perdón porque no tengo por qué ensuciar su felicidad con mi pasado. (...) Anoche me dijo: “Ella (la bebé de ambos) no tiene por qué arrastrar y mil disculpas por eso”, detalló. “Ella (Pamela) me aconsejó mucho y por eso estoy tranquilo y decir las cosas del corazón”, mencionó.