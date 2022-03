Christian Domínguez a Karla Tarazona: “Estás en una familia linda porque eres una gran mujer”

Christian Domínguez no dudó en desearle lo mejor a Karla Tarazona en su nueva relación con el empresario Rafael Fernández. Esta vez, durante la edición de “América hoy” del jueves 24 de marzo, el líder de “Gran orquesta internacional” pidió nuevamente perdón a la madre de su segundo hijo por haberla mencionado en su última polémica con Isabel Acevedo.

Todo inició cuando Janet Barboza recordó que la conductora de televisión fue criticada el día que se dio a conocer la relación del cumbiambero con la bailarina. Por eso, le pidió que utilice las cámaras del magazine de América Televisión para que se dirija a la locutora y le ofrezca disculpas públicas.

Luego de la sugerencia de la ‘Rulitos’, el protagonista de “Mi amor, el wachimán” dijo que la modelo tiene lo que tanto merece. “Dios es grande y estás en una familia linda, también por tus buenas acciones y porque eres una gran mujer”, acotó.

Cantante pide perdón a Pamela Franco

Luego de dar su descargo frente a las declaraciones de Isabel Acevedo en el programa de Magaly Medina, Christian Domínguez pidió disculpas a Pamela Franco, ya que está molesta con la entrevista de la bailarina en “Magaly TV, la firme”. “Lo que voy a decir sí es para Pamela, no hemos peleado ni nada por el estilo, pero sí está incomoda y molesta porque me dijo: ‘te lo dije’. También pedirle perdón porque no tengo por qué ensuciar su felicidad con mi pasado”, mencionó.

Christian Domínguez reconoció haberle sido infiel a Karla Tarazona

El también actor confirmó que su relación sentimental con Isabel Acevedo no inició de la mejor manera. Además, Christian Domínguez señaló haberse disculpado con Karla Tarazona por lo ocurrido en aquel momento. “Yo le pido disculpas porque no empecé de la manera correcta, como se lo dije entre cuatro paredes, también le dije por qué motivos fueron...”, acotó. Después de su revelación, Janet Barboza le preguntó: “¿Isabel Acevedo sabía que tú seguías con Karla?”. Él contestó: “Yo cometí un error y afronto mis errores”.