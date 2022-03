Brunella Horna sobre inicio de relación entre ‘Chabelita’ y Christian Domínguez: “Yo fui testigo”

Isabel Acevedo y Christian Domínguez tienen una pelea de nunca acabar. Luego de que la ‘Chabelita’ saliera a contar su verdad en el programa de Magaly Medina, las compañeras del cumbiambero en “América hoy” también comentaron sobre esta situación. Brunella Horna fue una de las primeras en hablar del tema.

¿Qué opinó Brunella Horna?

La popular ‘Babybrune’ explicó que, durante el inicio del comentado romance, siempre existieron testigos que vieron lo sucedía entre Isabel Acevedo y Christian Domínguez. La conductora de televisión afirmó que incluso la ‘Chabelita’ le fue infiel a su pareja de aquel entonces.

“Christian, totalmente (de acuerdo) con Ethel. Cuando tú inicias estas salidas, esta relación, no sé cómo decirlo, ¿ella tenía pareja?”, dijo la empresaria y esa pregunta puso nervioso a Domínguez y se negó a responder. Sin embargo, en ese momento Edson Dávila dejó entrever que sí habría existido alguna infidelidad.

“A mí se me rompía el corazón porque yo fui testigo cuando Karla Tarazona ensayaba, le decía un ratito, salía de dar de lactar a su hijo y todos veíamos. Había muchos testigos, Isabel Acevedo por supuesto que lo era, por eso debemos reconocer el error... Christian reconociste el error, está bien, pero quieres mejorar y lo estás haciendo”, agregó Horna

Finalmente, el también actor acotó que se disculpó por este tema públicamente y de forma privada con su exesposa por los errores que cometió en el pasado: “No es de ahorita, lo hago desde años atrás”.

Edson Dávila delata a Isabel Acevedo

El popular ‘Giselo’ también tuvo comentarios sobre esta relación y reveló cuál fue la situación sentimental de la ‘Chabelita’ cuando inició su relación con el cumbiambero.

“¿Ella tenía pareja (cuando empezó su romance con Christian Domínguez)? Ayer ha dicho que no tenía pareja. Edson, tú, en ese momento, también eras bailarín en la academia, también estabas participando”, le dijo la ‘Babybrune’ a Dávila.

Luego de esta pregunta, él aclaró que no le interesa meterse en esta polémica pero, luego de la insistencia entre sus compañeros, dijo: “Bueno, yo no me meto en esas cosas, pero tengo entendido que Kelvin Valdizán, que es gran amigo mío, era la pareja de Isabel Acevedo, todos los bailarines sabíamos”.

