Sheyla Rojas y ‘Sir Winston’ se muestran enamorados luego de supuesta separación

Sheyla Rojas y ‘Sir Winston’ fueron foco de varias especulaciones luego de que la modelo publicara imágenes y frases que dejaron entrever una supuesta infidelidad por parte del empresario. No obstante, recientemente, la pareja se mostró muy feliz en redes sociales y disfrutando de los exquisitos platos de la comida mexicana.

Aparente infidelidad de ‘Sir Winston’

La exconductora de espectáculos publicó una serie de imágenes alusivas a una posible infidelidad por parte de su actual pareja. “Tengan mucho cuidado con esa idea de que todo el mundo es reemplazable, hay personas que uno no encuentra dos veces en la vida”, se lee en una historia que subió a Instagram, que dejó pensativa a más de una persona acerca de su situación sentimental.

En la siguiente historia, Sheyla Rojas colocó en la descripción: “Me dijo ‘eres mi reina’, revisé su teléfono y éramos el maravilloso mundo de Disney… hasta Fiona estaba”. Este mensaje apareció junto a la imagen de varias princesas.

Sheyla Rojas habría terminado su relacion con Sir Winston. Foto: Instagram.

Sin embargo, estas no fueron las únicas imágenes de la popular ‘Shey Shey’. “La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo”, fue la última imagen que posteó en sus redes sociales. Estas indirectas alertaron a sus fans, quienes especularon sobre una posible ruptura amorosa.

Sheyla Rojas publica indirectas en sus redes sociales. Foto: Instagram.

Sheyla Rojas y ‘Sir Winston’ más enamorados que nunca

Luego de varias semanas sin mostrarse juntos en redes sociales, Sheyla Rojas publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram junto a ‘Sir Winston’. Esta vez, la pareja fue a cenar junto a un amigo a un exclusivo restaurante de Guadalajara, México.

“I love you (te amo)”, decía en la descripción de las fotos. Sin embargo, en una de las historias, también se puede ver a Jack, el amigo en común que tiene la pareja: “Los amo @jackbedirian @sir_winston55″.