Residente revela que no quería ser rapero: “No es mi sueño”

En menos de un mes, Residente no solo confrontó con una tiradera a J Balvin y reivindicó su fórmula musical antiimperialista con “This is not America”, sino que ahora incluso se ha dado el lujo de revelar que su sueño no es ser rapero, virtud con la que ha ganado 31 premios Grammy. El músico ha contado que su verdadera aspiración es otra y que espera materializarla en algún momento.

El cantante puertorriqueño fue invitado a una entrevista en “Creativo”, programa de Roberto Mtz, creador de contenidos que conduce un podcast y el canal de YouTube mencionado. Durante la charla, el conductor buceó en la trayectoria del irreverente René Pérez, quien se ha ganado un lugar la atmósfera musical por sus canciones iconoclastas, a tal punto que no pocas han sido censuradas en algunos países, entre ellas su propia tierra natal.

Residente contó que la escritura es para él como una sesión de cardio, que lo hace a diario porque es la única forma de mejorar sus composiciones y que incluso las ideas, así vengan durante el sueño, las transcribe para no olvidarlas. A pesar de ello, comentó que el rap solo es un pasatiempo y que su verdadero sueño es otro.

“ Cuando empezó la pandemia, decidí hacer lo que más me gusta, que no es rapear, es hacer cine. Yo hago rap como un hobby y así hice Calle 13 y no pude salir. No fue malo, pero yo quería hacer cine, no quería ser rapero, no es mi sueño. Me gusta escribir, no ser actor, sino dirigir. No por una cuestión de créditos, sino que tengo unas ideas que me gustarían plasmar visualmente”, reveló.

Sobre las tiraderas, el artista dijo que “no es su todo ni tampoco su fuerte”, en referencia a que no es parte principal de su repertorio. “Yo me metí a ese mundo porque me tiró Tempo y todo el mundo quería saber cómo yo respondía”, contó. “La realidad es que yo sinceramente me meto (a las tiraderas) como diversión, como un ejercicio de escritura. No es que yo me siento a escribirlas y me lo disfruto”, agregó.