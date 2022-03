“Vamos, Perú”: Marco Romero estrena nuevo himno a puertas del Mundial Qatar 2022

El cantante que emocionó a Sergio Markarián con “Yo creo en ti” vuelve a renovar la fe del hincha con una nueva canción para la selección peruana.

"No has hecho una canción, has hecho un lema de fe", le dijo en aquella ocasión el técnico Sergio Markarián. Foto: composición LR/corte Youtube-Marco Romero

