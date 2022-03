Paulo Londra regresa a la música: ¿cuándo, dónde y a qué hora escuchar su nueva canción?

Paulo Londra lanzará su tema “Plan A” HOY, miércoles 23 de marzo. Tras más de dos años, el rapero argentino regresa a la música por todo lo alto con este sencillo, cuyo adelanto en YouTube ya ha logrado superar las 2 millones de vistas. Aquí te contamos cómo, cuándo y dónde escuchar EN VIVO la nueva canción .

¿Cuándo sale el nuevo tema de Paulo Londra?

“Plan A”, el nuevo tema de Paulo Londra, se estrenará este miércoles 23 de marzo y estará disponible en las principales plataformas digitales, como YouTube, Spotify y Deezer.

Paulo Londra firma contrato con Warner Music y expresa su emoción en su retorno a la música. Foto: Instagram.

¿A qué hora sale el tema de Paulo Londra?

A continuación, te dejamos la lista de horarios para que puedas escuchar la nueva canción de Paulo Londra según el país donde te encuentres:

México : 4.00 p. m.

Perú : 5.00 p. m.

Colombia : 5.00 p. m.

Chile : 7.00 p. m.

Ecuador : 5.00 p. m.

Argentina : 7.00 p. m.

Brasil : 7.00 p. m.

Uruguay : 7.00 p. m.

Paraguay : 7.00 p. m.

España : 11.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (PT) / 6.00 p. m. (ET

El regreso de Paulo Londra

El 17 de marzo, Warner Music anunció el regreso de Paulo Londra a la música a través de un post en Instagram que decía “Paulo está de regreso”, junto a una foto de primer plano en la que el rostro del artista se mimetizaba con el de un león.

A través de un comunicado, el cantante expresó: “Estoy muy contento por esta nueva etapa. Esperé y pasé por mucho para poder hacer lo que amo, así que ya pasé las malas, me tocan las buenas, por eso empecé a disfrutar”.

¿Por qué no sacaba canciones Paulo Londra?

Paulo Londra no sacaba canciones desde el 2019 a raíz de un conflicto legal con la productora y disquera Big Ligas , propiedad de Daniel Oviedo, popularmente conocido como ‘Ovy on the drums’, y de Cristian Salazar, ‘Kristoman’.

Las mejores canciones de Paulo Londra

Estas son algunas de las canciones más exitosas que ha presentado Paulo Londra a lo largo de toda su carrera:

“Tal vez”

“Nena maldición”

“Adán y Eva”

“Cuando te besé”

“Te amo”

“Cámara lenta”

“Solo pienso en ti”

“Me tiene mal”

“Forever alone”

“Party”

Plan A