Paulo Londra estrena nueva canción “Plan A”, luego de estar dos años alejado de la música

Paulo Londra vuelve a la música con una nueva grabación. “Plan A” es el título de la canción que estrenó el cantante durante la tarde del miércoles 23 de marzo. A través de sus plataformas, el artista argentino ya había anunciado su retorno a la música y sus fanáticos estaban atentos al estreno de esta nueva producción, luego de estar alejado de la industria por más de dos años.

¿Qué dijo Paulo Londra sobre este nuevo lanzamiento?

Paulo Londra emocionó a sus fans mucho antes de estrenar el videoclip oficial de “Plan A”. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante argentino se animó a subir un adelanto de lo que sería esta nueva producción.

Junto al video, el músico escribió: “Es muy fuerte lo que siento anunciando esto. Esperé mucho, los que me bancan (apoyan) también, pero ya está. ‘Toc toc, ¿quién es?’ El ‘intrépido lyrics’ diciendo que mañana, 23/3, sale “Plan A” a las 19 horas de Argentina. Espero que hagamos un lindo quilombo”.

Paulo Londra protagoniza videoclip de “Plan A”

El videoclip de “Plan A” se estrenó a las 05.00 p. m. en nuestro país. En esta producción, se puede ver a Paulo Londra como el protagonista del material audiovisual. Cabe resaltar que el artista argentino se ha declarado fanático del basquetbol desde sus inicios.

La grabación se puede ver a través de YouTube, Spotify y Deezer. El pasado 17 de marzo, el músico compartió sus sentimientos sobre este nuevo estreno a través de un comunicado público:

“Estoy muy contento por esta nueva etapa. Esperé y pasé por mucho para poder hacer lo que amo, así que ya pasé las malas, me tocan las buenas, por eso empecé a disfrutar”.

Recordemos que Londra no sacaba nueva música por un conflicto legal con la productora Big Ligas, la cual es dirigida por Daniel Oviedo y Cristian Salazar, más conocidos como ‘Ovy on the drums’ y ‘Kristoman’, respectivamente.