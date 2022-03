Mayra Goñi cuenta que fue víctima de acoso sexual en Estados Unidos: “Una experiencia horrible”

Mayra Goñi pasó por una violenta situación en las calles de Miami, Estados Unidos, días antes de Navidad. La cantante abrió la caja de preguntas de sus historias de Instagram para interactuar con sus seguidores. En ese momento, recordó haber sufrido acoso sexual de parte de un sujeto, quien en un inicio le pidió ayuda.

“¿Qué es lo más raro que te pasó en Miami?”, fue una de las consultas de los cibernautas. La actriz dijo no estar segura de narrar lo que le pasó. “Voy a contar una experiencia horrible. (…) Esto sí fue algo muy fuerte que no sé si contarles”.

¿Qué le pasó a la actriz?

La protagonista de “Yuru: la princesa de la selva” expresó que el hecho ocurrió el año pasado. “Iba a ser Navidad, yo estaba triste esos días porque estaba lejos de mi familia, salí a sacar dinero de algún cajero y en el camino se me apareció un hombre, él estaba manejando, yo estaba en la vereda y se paró a mi costado y me habló en inglés (...). Me señalaba su teléfono, que estaba apagado, y creo que me preguntaba una dirección. Yo le dije: ‘no sé, no sé, la verdad es que no conozco’”, reveló.

La actriz prosiguió con su relato en su cuenta de Instagram. “Me paré al lado del copiloto y le dije: ‘¿cómo es la dirección a la que quieres llegar?’, me puse a buscar en mi teléfono. (...) Yo concentrada en la dirección y, cuando volteo a ver, el hombre se estaba haciendo ya saben qué... no puedo decirlo, pero estaba haciendo algo que ustedes ya se imaginan, yo solamente dije: ‘¡ah!, ¡mañoso!’”.

¿Qué hizo Mayra Goñi tras acoso sexual?

Ante lo ocurrido, la cantante se alejó del sujeto y empezó a llorar. “Me fui, no sabía para dónde caminar, dije: ‘me va a perseguir’, me dio la paranoia, en el camino seguro hay más mañosos, ya no quiero, me traumé, encima estaba súper sensible porque era Navidad, me puse a llorar horrible”.

Mayra Goñi vivió el desagradable momento antes de Navidad. Foto: Mayra Goñi/Instagram.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).