Macarena Gastaldo sobre la nueva relación de Luís Advíncula: “Merece ser feliz”

Macarena Gastaldo no fue ajena en desearle lo mejor a Luís Advíncula en su nueva relación amorosa, pues asegura ya tenía conocimiento de la actual pareja del seleccionado peruano. Sin embargo, prefirió guardar silencio y no ahondar en el romance del deportista, luego de que este oficializara a la argentina Camila Castellan.

“Sí, ya sabía de antes (sobre la relación de Advíncula). La verdad es que no deseo hablar del tema, porque la relación de dos, pero estoy feliz de que haya encontrado el amor ”, manifestó la modelo para Trome.

En la misma línea, reveló que el ‘Rayo’ se merece la relación que mantiene con la modelo, ya que le tiene mucho aprecio. “Él se merece ser feliz, estar bien, es una persona que aprecio y quiero mucho, y nada más”, expresó.

Modelo desmiente a Paula Manzanal sobre Anthony Aranda

La influencer dejó entrever que Paula Manzanal, en un momento, tuvo sentimientos por Anthony Aranda. Mediante entrevista con un reportero de “Magaly TV, la firme”, Macarena Gastaldo recordó a la modelo ilusionada con el bailarín. “Yo la veía, se ‘moría’ por él, pero él ni bola. Estaba, tipo, ‘reenganchada’, así, mal. Ella te habla toda así, pero es un lobo vestido de oveja”, detalló. “Nadie me va a arrancar de los ojos todo lo que yo vi. Ella se ‘moría’ por él. Así te digo, se ‘moría’ por él”, añadió.

Macarena Gastaldo niega conocer a Sergio Peña

Luego de que Brunella Horna alimentara las especulaciones sobre Macarena Gastaldo, a quien se le habría involucrado con Sergio Peña, la modelo se pronunció y negó tener una relación con el deportista. “No lo conozco, pero el círculo es muy chiquito y, por lo que escuché por ahí, sé que no están hace tiempo, pero iban y venían, más no sé”, manifestó a Trome. Asimismo, se refirió a la reunión donde asistió el hermano del futbolista de la selección peruana. “Ese día estaba el hermano, pero no él. Ni siquiera había alguien del entorno del fútbol, nadie (...) Si están solteros, no tiene nada de malo. Cuando uno está soltero tiene derecho de rehacer su vida. La gente es muy machista, cuando una mujer engaña es ‘re guau’, pero, cuando es el hombre, se la agarran con la amante. Todo debería ser igual”.