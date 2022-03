Lucía de la Cruz responde a ‘Samu’ tras exponerla: “Nadie va a decirme lo que tengo o no que hacer”

Lucía de la Cruz está alejada de los escándalos desde hace varios meses; sin embargo, este miércoles 23 de marzo, la cantante criolla fue vista en un tragamonedas, y los seguidores de “Instarándula” no dudaron en exponerla.

Como se sabe, Samuel Suárez comparte varias fotografías en las que se puede ver el día a día de varias figuras que pertenecen a nuestra farándula. En esta ocasión, Lucía de la Cruz fue captada por una ‘ratuja’ mientras se divertía en sus tiempos de relajo.

¿Qué pasó con Lucía de la Cruz?

Samuel Suárez reveló que uno de los pasatiempos de Lucía de la Cruz serían los juegos de azar. Así, uno de sus seguidores captó el momento en el que la cantante criolla se encontraba apostando: “Aquí Lucía de la Cruz en las máquinas de San Miguel. Soy una ‘ratuja’”. Sin embargo, el periodista no se imaginó que ella le respondería.

¿Qué dijo Lucía de la Cruz ante esta exposición?

La intérprete de música criolla no se quedó callada y, fiel a su estilo, decidió responder al popular ‘Samu’ a través de sus redes sociales, lo que causó revuelo entre sus seguidores.

“Solo decirle a este sapo malo que, en mis momentos de relajo, juego lo que me gusta. (...) Yo soy Lucía Madgalena de la Cruz y soy del Perú, señores, y nadie va a decirme lo que tengo o no tengo que hacer. Estoy muy molesta, ¿saben por qué? Porque ese no era mi perfil, sino otro lado. Soy ganadora, sapo malo”, dijo la cantante peruana a través de su cuenta personal de Facebook.

“‘Lucía, eres viral en las redes’, me dijeron, y yo respondí esto: ‘Sí y soy feliz. Se están acordando de Lucía’. Pensé que me habían olvidado y no estoy molesta con nadie. Soy un ser humano como cualquiera, con la diferencia de que Dios me dio un don: ser artista. Bendiciones a todos. Los amo”, fue su publicación final luego de varios comentarios positivos.