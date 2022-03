¿Qué fue de la vida de Larissa Riquelme, la recordada ‘Novia del Mundial’?

Larissa Riquelme, la ‘Novia del Mundial Sudáfrica 2010′, aún sigue en carrera activa. La modelo, bailarina e influencer paraguaya se hizo conocida hace 12 años y protagonizó portadas en los medios, pero poco a poco su nombre dejó de escucharse. En esta nota te contamos su trayectoria y a qué se dedica actualmente.

Larissa Riquelme comparte fotos de su día a día con sus seguidores. Foto: Instagram

La foto de Larissa Riquelme que dio la vuelta al mundo

Desde el 2005, Larissa Riquelme participó en concursos de belleza y fue invitada a reality shows. Saltó a la fama en el 2010 durante la fiebre del Mundial 2010, donde su selección clasificó y viajó a Sudáfrica para alentar al país.

La captaron celebrando un gol de Paraguay a Italia y prometió que si ganaba el campeonato, realizaría una sesión de fotos con poca ropa. Los medios la bautizaron como ‘Novia del Mundial’.

Larissa Riquelme en el Mundial Sudáfrica 2010. Foto: difusión

Salto a la fama internacional

Tras el torneo, su imagen trascendió y fue figura de diversas campañas publicitarias. Incluso, una marca peruana de cervezas la contrató para promocionar su producto.

Dio el salto en Argentina al participar de “Bailando por un sueño”. Lamentablemente, no pudo ganar el concurso de danza.

Romance con Jonathan Fabbro, preso por violencia sexual

Larissa Riquelme y Jonathan Fabbro mantienen una relación desde el 2011. Ellos se conocieron en Lima, Perú, y desde entonces no dejaron de mostrarse en público. No obstante, tuvieron idas y venidas durante su larga relación.

En una entrevista, la modelo contó cómo conoció al futbolista, quien actualmente se encuentra preso tras ser declarado culpable de abuso sexual contra una niña de 11 años.

“El me había chateado por Facebook, me puso ‘hola’, pero yo me hacía la difícil. Después me fui a Perú con mi hermana y ahí lo vi después de un partido”, contó la paraguaya sobre el exfutbolista.

Durante su paso por el programa “Bailando por un sueño”, oficializó su romance con la exestrella de Boca Juniors y River Plate.

En 2013 terminaron; sin embargo, la pareja se reconcilió en 2015 para luego volver a concluir su historia. Un año después, ambos retomaron su relación.

Larissa Riquelme y Jonathan Fabbro. Foto: redes sociales

Defiende a su pareja pese a pruebas

En 2017, Larissa Riquelme y Jonathan Fabbro iban a contraer matrimonio. Finalmente, esto no se dio debido a la publicación de las acusaciones de violencia a una menor.

La modelo salió a defender al deportista al negar que haya cometido tal crimen. “Podrá ser el hombre más mentiroso del mundo por sus antecedentes con miles de mujeres, pero no hay forma de que pueda dañar a una inocente”, reafirmó en aquel entonces.

En diciembre de ese año lo detuvieron y en agosto del 2019 fue condenado a 14 de años de prisión. Actualmente, pasa los días en el penal de Marcos Paz, Argentina.

En 2019, Fabbro fue condenado a 14 años de prisión por el delito de abuso sexual de su sobrina y ahijada menor de edad. Foto: difusión/Argentina

Regresa a la televisión

En 2019 reapareció en la televisión paraguaya como presentadora de “Vive la tarde”. Ese año, la selección de fútbol de su país disputaba la Copa América. En ese sentido, volvió a mostrarse en el torneo para alentar cada partido del equipo.

Actualmente continúa trabajando como modelo al ser imagen de algunas marcas y aparece de vez en cuando en televisión. En redes sociales se desempeña como influencer y comparte fotos de su día a día alejada de los escándalos.