‘Metiche’ sobre caso Andy Polo: “En realidad fue de terror escuchar ese audio”

Kurt Villavicencio, bajo su famoso personaje ‘Metiche’, habló con El Popular sobre los audios que Génesis Alarcón reveló en el programa de Magaly Medina durante el pasado lunes 21 de marzo, en los que se prueba que Andy Polo la agredió. Asimismo, el conductor criticó la labor periodística del programa Día D.

‘Metiche’: “¿Por qué no creer en la palabra de esta señora?”

El popular ‘Metiche’ no pudo evitar mostrar su indignación al hablar. Él cuestionó por qué este audio y todo el material que ya presentó la madre de los hijos del futbolista no se está tomando en cuenta para las autoridades.

“Fue de terror escuchar ese audio, y lo que yo digo: ¿Por qué una mujer que denuncia maltrato físico, psicológico, tiene que esperar a que presente las pruebas? Ok, las pruebas son importantes, pero ¿por qué no creer en la palabra de esta señora? Ella ya lo había contado hace dos meses, esta situación que ocurrió en mayo del 2021, en Estado Unidos. Ella le avisa a la vecina para que llame al 911″, anunció.

Magaly Medina recibió a Génesis Alarcón, quien reveló nuevos mensajes y audios que probarían la violencia que Andy Polo ejercía sobre ella. Foto: ATV

¿Qué más dijo ‘Metiche’ sobre el caso Andy Polo?

De igual forma, el presentador de Panamericana se indignó por el proceder de la entrevista que le hizo el programa Día D al jugador: “La periodista que lo entrevista no le hace frente ante el tema de lo que ocurrió en Estados Unidos. Ni se lo mencionó, cuando es algo que Génesis Alarcón había contado en febrero”.

Finalmente, ‘Metiche’ cuestionó que este caso no sea tomado con la seriedad debida por las autoridades y que el futbolista esté trabajando como si nada hubiera sucedido. “Ellos quieren ver que la sangre corra por el brazo de la persona, el brazo roto, de repente ahorcada la mujer, para que digan: ‘Ah, sí, la maltrató’. Me cuestiono por qué se tiene que presentar un audio donde hay un menor de edad, cuando se tiene que cuidar a los menores de edad de no exponerlos. Lamentable, se tuvo que presentar este audio porque Universitario lo contrata al señor. El señor sale en un dominical a defenderse y nadie le dice nada. ¿Quieren más pruebas? Seguirán saliendo las pruebas”, comentó.