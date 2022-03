Karla Tarazona molesta con Christian e Isabel: “Dejen de meter a mi hijo en sus tonterías”

Christian Domínguez e Isabel Acevedo vienen hablando sobre las causas de su ruptura amorosa. En medio de estos dimes y diretes, el cantante de cumbia afirmó que el fin de su romance se dio porque la bailarina le dio a escoger entre ella o su hijo, fruto de la relación que el presentador mantuvo con Karla Tarazona.

En medio de toda esta polémica, Tarazona se pronunció y manifestó su molestia por involucrar a su hijo en pelea de exparejas.

“Me molesta que mencionen a mi hijo para estas estupideces, sobre todo porque mi Vale es un niño que vive feliz y está rodeado de gente que lo ama gracias a Dios, así que ya basta de mencionarlo”, dijo a Trome.

Asimismo, Karla Tarazona contó que, hasta el momento, no ha hablado con Christian Domínguez sobre esta situación. La conductora de “D’ Mañana” solo pide que ya no expongan a su pequeño “El sábado es cumpleaños de Valentino y lo que menos quiero es que expongan a mi hijo en un pleito así” , refirió.

Acerca del descargo que Isabel Acevedo dará para “Amor y fuego” sobre el fin de su relación con Christian Domínguez, Tarazona indicó que no le interesa lo que tenga que decir.

“Que haga lo que le dé la gana y diga lo que quiera hablar. No me interesa nada de ella (...). Que se maten entre ellos (Isabel y Christian), pero que ya dejen de meter a mi hijo en sus tonterías”, añadió.

Karla Tarazona advierte a Isabel Acevedo y Christian Domínguez

Karla Tarazona también pidió a Isabel Acevedo y Christian Domínguez que no la involucren en sus problemas, ya que, según ella, sabe muchas cosas y les advirtió que tengan cuidado por exponer a un menor de edad.

“A mí ni que me metan en sus pleitos porque yo sí tengo mucho que decir y de los dos; sin embargo, estoy en una etapa en mi vida en la que solo quiero tranquilidad para mis hijos y mi esposo, que es un hombre que me apoya un montón y sabe que cuando se meten con mis hijos reacciono así. Solo les recuerdo que están hablando de un niño de 6 años, menor de edad, así que tengan mucho cuidado”, mencionó.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo son advertidos por Karla Tarazona América TV / GLR

¿Isabel Acevedo impidió a Christian Domínguez ver a su hijo?

Luego que Christian Domínguez señalara que durante su relación con Isabel Acevedo, ella no quería que visite a su hijo en común con Karla Tarazona, la bailarina negó lo dicho por su expareja.

“Sé que hice las cosas bien. No quiero tocarte ese tema, no te diré ni sí ni no. Fui criada por mucho tiempo con mi padre biológico. Imagínate, tengo ese ejemplo, y qué te puedo decir”, comentó para las cámaras de “América espectáculos”.