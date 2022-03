Karla Tarazona advierte con demandar a Isabel Acevedo y Christian Domínguez por exponer a su hijo

Karla Tarazona se cansó de que su hijo de 6 años este en medio del pleito mediático entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo, quienes terminaron su relación hace tres años y que, según el cumbiambero, se dio porque la bailarina lo condicionó para que no vea a su pequeño.

Ante ello, este miércoles 23 de marzo, la conductora de “D’ Mañana” volvió a referirse sobre el tema, pero ya no para pedir que no involucren a la criatura. La presentadora advirtió a Domínguez y Acevedo con una posible demanda por exponer a un menor de edad.

“Entre adultos nos podemos decir de todo, pero que se metan con un menor de edad y sobre todo en un pleito que es de dos, eso no se los voy a permitir y si tengo que accionar o reaccionar de una forma, lo voy a tener que hacer, porque ya me cansé que durante todos estos días se esté tocando el nombre de mi hijo”, dijo Karla Tarazona tras ser consultada por Kurt Villavicencio sobre si tomaría acciones legales.

Asimismo, la conductora le recordó a Christian Domínguez e Isabel Acevedo que el cumpleaños de su pequeño es en los próximos días y no quiere que nada dañe ese momento.

“Estamos a puertas de su cumpleaños, que es el día sábado, y lo que menos quiero es que se malogre su felicidad y la tranquilidad emocional, que hoy por hoy tiene mi hijo y es muy buena”, finalizó.

Karla Tarazona arremete contra “América hoy”

Karla Tarazona manifestó su indignación porque el programa “América hoy” está utilizando el nombre de su hijo para hacer rating sobre el pleito entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo

“Pero sí que estén utilizando el nombre de mi hijo para hacer su rating y andarlo mencionando como se les dé la gana, eso no se lo voy a permitir a nadie, ni siquiera al propio padre. Esos son temas que ya quedaron atrás, en su momento yo lo denuncié, ya pasaron los años, ya me parece irrelevante que tengan que meter a mi hijo. Ese tema ya no tiene pies y cabeza”, dijo Tarazona.

Karla Tarazona arremete contra “América hoy”. Foto: captura/Panamericana Tv

Karla Tarazona cree que Isabel Acevedo es capaz de cualquier cosa

El pésimo concepto que tiene de Isabel Acevedo nunca cambiará, ya que para Karla Tarazona, la bailarina sería capaz de cualquier cosa con tal de obtener lo que quiere.

“Después de todo lo que ha pasado, la creo capaz de cualquier cosa, siempre lo dije, pero claro, yo era la loca problemática (…) A mí sí me incomoda bastante, porque en el medio está mi hijo. El que creó el monstruo es él (Christian) y tendrá que apechugar”, dijo para las cámaras de “Amor y fuego”.