Karen Dejo protagoniza accidente automovilístico y deja a una persona herida

Este miércoles 23 de marzo, Karen Dejo protagonizó un accidente automovilístico a la altura de la cuadra 14 de la avenida Reducto en Miraflores, donde una persona terminó herida. El programa Amor y Fuego reportó que el involucrado se encontraba a bordo de una motocicleta y también mostró un video donde se ve a la bailarina auxiliando en todo momento al damnificado.

La propia chica reality declaró para las cámaras del programa de Willax TV, revelando detalles de lo ocurrido. La artista aseguró que se dirigía a un conocido spa miraflorino por el circuito de playas cuando el vehículo menor se atravesó por su lado derecho ocasionando el impacto.

Karen Dejo aclara el accidente que protagonizó

“Vi a la derecha (mientras iba manejando) y estábamos a punto de chocar, menos mal que el chico reaccionó y yo también reaccioné, sino el impacto hubiera sido más fuerte. Me asusté horrores y el chico también. Hubo impacto, pero no fue fuerte, el chico cayó con la moto y no le pasó nada a la moto, y mi carro solo tiene un rasguño”, contó.

“Me asusté mucho porque, antes que ser artista, está uno como persona y su integridad. Me acerqué, se me bajó un poquito la presión, pero me tranquilicé y uno ya sabe reaccionar ante momento complicados y con la gente del salón llamamos a los bomberos y llegaron rapidísimo”, añadió.

Karen Dejo aseguró que el motociclista quiso irse sin recibir atención

Con algo más de calma, Karen Dejo afirmó que, luego de algunos minutos del choque, el herido se pudo se pie y quiso seguir su camino sin recibir ningún tipo de atención. No obstante, la bailarina le pidió que se tome un poco de tiempo para analizar bien la situación y firmó una orden para confirmar su buen estado.

“Lo importante es que el chico está bien, firmó una orden diciendo que estaba bien, luego se quería montar en su moto y se quería ir y yo le dije ‘no, no te puedes ir así, estás temblando, estás en shock’”, precisó.