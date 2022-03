Jessica Newton denuncia hackeo de sus redes sociales: “Están llamando a mis contactos”

Jessica Newton se vio obligada a utilizar las redes sociales de su hija Cassandra Sánchez para realizar un importante anuncio. Ahora, la empresaria, quien fue duramente criticada por el Miss Perú La Pre, confirmó haber sido víctima de unos delincuentes cibernéticos, ya que no puede acceder a su cuenta de Instagram.

La ex reina de belleza se mostró muy preocupada al intentar ingresar a la mencionada plataforma y percatarse de que alguien cambió su contraseña. Tras ello, no dudó en enviar un mensaje por medio de historias de la cuenta de su hija para advertir a sus seguidores que no es ella la de las llamadas y mensajes por esta red social.

“Me han hackeado las cuentas y no contentos con eso, mientras hacemos lo posible por recuperarlo, están llamando algunos de mis contactos, de mis amigos, estos delincuentes en una videollamada y muchos han pensado que me habían hecho algo. Yo estoy bien, por favor, no contesten ninguna llamada que venga de mi Instagram porque no lo tengo” , precisó.

Empresaria critica organización del Miss World Perú

La representante peruana, Paula Montes, fue eliminada durante las fases preliminares del Miss Mundo 2021, las cuales se realizaron de manera interna. El hecho molestó a Jessica Newton, quien solicitó los resultados en los certámenes internacionales. “Cuando tuve el certamen: una ganadora, Maju (Mantilla); una top 3, Marina (Mora); dos semifinales, Mariana, Claudia. Desde el 2004 que lo dejé, además de criticarme, la organización no ha hecho nada. 18 años que Perú no sueña”, escribió en Instagram.

Jessica Newton critica duramente a la organización del Miss World Perú. Foto: Instagram

Jessica Newton comparte resultados del Little Mesoamérica 2022

La organizadora del Miss Perú compartió muy orgullosa el trabajo que hizo junto con su equipo para que las modelos peruanas participen en El Salvador para las diversas jerarquías del Miss Mesoamérica 2022. En esta ocasión, compartió el momento en que los presentadores anunciaron a Macarena Argote como el primer lugar del Little Mesoamérica 2022 para la categoría danzas del mundo. En el video, se puede ver a la modelo bailando al ritmo de un negroide.