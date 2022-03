Eva María Abad pide ayuda para superar su adicción a las drogas: “Tengo miedo”

Eva María Abad, conocida por haber sido una de las vedettes más destacadas de nuestro país a principios del año 2000, reveló el drama que está atravesando a las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

Magaly Medina emitió el martes 22 de marzo un reportaje sobre el caso de esta exbailarina, quien viene luchando contra su adicción a las drogas. La misma Eva buscó al espacio de ATV para que le ayuden a ingresar a un centro de rehabilitación.

En la nota, Eva María Abad confiesa que recayó en la enfermedad hace cinco años y que, incluso, llegó a consumir de manera semanal. A pesar de su adicción, la exvedette se dio cuenta de su situación y decidió buscar la ayuda de profesionales para salir adelante.

“Por mí no hubiera querido recaer, ya pasó y tengo que mirar hacia adelante, peor es que siga y que no diga a nadie. Esto no es un juego”, dijo.

Asimismo, Eva María Abad se sinceró y dijo que este proceso de rehabilitación le da un poco miedo, pero sabe que es la única manera de recuperar las riendas de su vida.

“De hecho, tengo miedo, pero tengo que seguir adelante”, añadió.

Eva María Abad intervenida por dejar granadas de guerra

A mediados de febrero, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a la exvedette Eva María Abad por dejar seis granadas de guerra en el distrito de Surco, muy cerca de la vivienda de su expareja, quien es un excoronel del Ejército

¿Quién es Eva María Abad?

Eva María Abad es una exvedette y bailarina nacida en Pucallpa y criada en Lima. Actualmente, tiene 46 años y lucha contra su adicción a las drogas. Ella saltó a la fama al posar para la revista para adultos “Cueros” y fue la protagonista de las primeras ediciones.

Posteriormente, trabajó en la Suites de Barranco y esto la llevó al consumo de drogas. También fue chantajeada por Cromwell Gálvez, quien finalmente difundió un video íntimo de la exvedette.

Canal de ayuda

Si buscas ayuda para superar tu adicción a las drogas, puedes contactarte con Devida (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas).

Teléfono: (01) 2074800

Dirección: Av. Alfredo Benavides 2199, Miraflores.